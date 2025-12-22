Fortaleza terá três novos Espaços Girassol para autistas em 2026; veja quando e onde

Crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições de neurodesenvolvimento terão, em 2026, três novos Espaços Girassol para acesso a terapias gratuitas. A projeção é do prefeito Evandro Leitão, revelada em entrevista ao Diário do Nordeste na sexta-feira (19).

Em 2025, foram inauguradas três unidades de atendimento a esse público: o Centro de Diagnóstico Girassol, no bairro Edson Queiroz; e os Espaços Girassol das Policlínicas Dr. José Eloy da Costa Filho, no Bonsucesso, e Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré, esta aberta hoje (22).

Já para 2026 estão previstos três novos equipamentos, como adiantou o prefeito: um na Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no Jóquei Clube; o segundo na Policlínica João Pompeu Lopes Randal, no Jangurussu; e o último em um bairro da Regional 7, que ainda será definido.

“Será no Cais do Porto, Praia do Futuro ou Vicente Pinzón, ainda estou definindo. Até abril, para o aniversário da cidade, quero entregar a primeira”, estima Evandro, cujo compromisso de campanha é inaugurar 12 Espaços Girassol até o final do mandato, em 2028.

O cronograma previsto de entrega das três novas unidades de atendimento para pessoas autistas e com outros transtornos, então, é o seguinte:

Abril : Espaço Girassol no bairro Jóquei Clube;

: Espaço Girassol no bairro Jóquei Clube; Julho : Espaço Girassol no bairro Jangurussu;

: Espaço Girassol no bairro Jangurussu; Final de 2026: Espaço Girassol na Regional 7.

O investimento para construção do trio de equipamentos é da ordem de R$ 15 milhões, de acordo com o gestor municipal.

Complexo infantil no Centro

Além das unidades de 2026, um dos Espaços Girassol previstos para 2027 também já tem localização definida: será no Centro da cidade, integrado a um “complexo infantil” que será construído pela Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com Evandro Leitão, o complexo vai ocupar um quarteirão inteiro entre as ruas Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, e incluirá, além do Espaço Girassol, um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi).

“Vamos iniciar as obras no segundo semestre de 2026. Será um complexo voltado para os filhos dos trabalhadores do Centro”, garante o gestor. A entrega, contudo, ficará para o terceiro ano de gestão, “por ser uma obra maior”.