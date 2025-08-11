Espaço Girassol: saiba como ter atendimento em novo Centro de Diagnóstico de autismo em Fortaleza

Crianças e adolescentes que precisam obter laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras neurodivergências terão acesso, a partir desta segunda-feira (11), a um novo espaço: o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado em Fortaleza.

A unidade de saúde fica no bairro Edson Queiroz, foi aberta hoje e é focada em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico em meninos e meninas de 0 a 17 anos. O serviço é administrado pela Prefeitura de Fortaleza.

A capital tem uma fila próxima a 30 mil crianças e adolescentes à espera de laudo de autismo e de outros transtornos, como atualizou a gestão municipal em evento de inauguração, nesta segunda. Eles serão priorizados no acesso ao Centro.

Embora tenha “Espaço Girassol” no nome, o Centro de Diagnóstico tem um objetivo específico: chegar a um laudo. Já os Espaços Girassol, que ainda não estão prontos, são os locais onde os pacientes já laudados buscarão tratamento.

Ao todo, o Centro terá capacidade inicial de realizar 1.500 atendimentos por mês, ampliando para 3.300 mensais até novembro. As equipes serão formadas por profissionais da neuropediatria, neuropsicologia, psiquiatria, pediatria, oftalmologia e ortopedia.

O equipamento possui consultórios, salas de avaliação, salas sensoriais, espaços para realização de exames e outras estruturas adaptadas à faixa etária do público. Há ainda salas para atendimento de cidadania, como emissão de RG e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno (Ciptea).

Como ter acesso ao diagnóstico

Legenda: Espaços sensoriais e adaptados a crianças com neurodivergências compõem a estrutura do Centro de Diagnóstico Espaço Girassol Foto: Clarice Nascimento

Para ter atendimento no Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, é necessário ir primeiro até um posto de saúde, ser consultado por um pediatra ou clínico geral e obter o encaminhamento para a unidade. É o médico que vai avaliar essa necessidade.

Uma vez no Centro, uma equipe multiprofissional e especializada na definição de laudos faz a avaliação da criança ou adolescente. Entre os profissionais, estão psicólogos, terapeutas ocupacionais, audiologistas, entre outros. O atendimento será das 8h às 17h.

O fechamento de diagnóstico pode acontecer no mesmo dia, de acordo com Cristiane Leitão, primeira-dama de Fortaleza. Ela estima, contudo, que o paciente pode levar até três dias para receber o laudo.

Após o laudo, serão realizados encaminhamentos segundo as necessidades de cada paciente, já que o Centro não oferta tratamentos ou terapias. De acordo com a prefeitura, eles poderão ser direcionados ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI), a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a um Espaço Girassol ou a outro local de atendimento.

Os Espaços Girassol, por outro lado, serão equipamentos especializados na assistência terapêutica, ou seja, no tratamento para meninos e meninas autistas, com TDAH ou outros transtornos. Nas unidades, conforme a gestão municipal, atenderão:

fonoaudiólogos;

assistentes sociais;

psicólogos;

fisioterapeutas;

educadores físicos;

nutricionistas;

farmacêuticos;

terapeutas ocupacionais;

psicopedagogos;

musicoterapeutas;

arteterapeutas.

Para ter acesso, é preciso que os pacientes tenham laudo e encaminhamento feitos pelo Centro de Diagnóstico.

Além dos Espaço Girassol, o Instituto Primeira Infância (Iprede) e o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep), programa de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), estão entre os conveniados para prestar o serviço de terapias, como reforça a primeira-dama.

Que ônibus passa no Centro Girassol

Para facilitar o acesso de famílias de crianças e adolescentes ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a criação de uma nova linha de ônibus: a 1330 - Papicu/Centro Girassol.

A linha inicia operação nesta segunda-feira (11), com dois veículos e intervalo de 18 minutos, entre eles. O primeiro sai às 7h do Terminal do Papicu, passando pela Av. Eng. Santana Jr., Av. Washington Soares, retornando ao terminal pelo Centro de Eventos, por meio da Av. Sebastião de Abreu.

A previsão é de que sejam realizadas 28 viagens por dia.

Itinerário da Linha 1330 - Papicu / Centro Girassol

Rua Prof. Juraci M Oliveira

Avenida Juarez Barroso

Avenida Sebastião de Abreu

Rua Prof. Otávio Lôbo

Rua Bento Albuquerque

Avenida Almirante Henrique Sabóia

Avenida Jangadeiros

Rua Pereira de Miranda

Terminal do Papicu

Espaço Girassol

Em paralelo, a Prefeitura dá continuidade ao processo de implantação do primeiro Espaço Girassol de Fortaleza, que ficará anexo à Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso. Ele deve ser inaugurado na próxima segunda-feira, 18 de agosto.

O local foi escolhido a partir de escutas da comunidade da Regional 5 e de levantamento interno que mostra os pontos da cidade com maior demanda represada de atendimento. Em breve, o bairro Siqueira, na Regional 6, também deve receber outra unidade.

O terceiro espaço será inaugurado na Regional 12, sendo o último a abrir em 2025, como informou a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão.

O Espaço Girassol será voltado ao acolhimento e atendimento de pessoas com deficiência e seus familiares, com ambientes sensoriais e equipe especializada.

A data de inauguração do primeiro equipamento é dois meses à frente da projetada pelo prefeito Evandro Leitão em abril, em entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste. Na ocasião, ele afirmou que os dois primeiros Espaços Girassol estariam implementados até junho, em locais distintos do atual anúncio.

Evandro Leitão ressalta que o compromisso da gestão é entregar 12 Espaços Girassol até o fim do mandato, em 2028. Essa política está vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).