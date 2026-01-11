Padre do Interior do Ceará dispensa taxa de casamento e é elogiado por fiéis

O padre Ránis Dias, da Paróquia de São João Batista, em Uruburetama, no Norte do Ceará, que viralizou em 2024 ao rir da versão calypso da música "Hosana nas Alturas", anunciou neste fim de semana que não cobrará mais "taxa de casamento" dos fiéis.

Segundo ele, a ideia é que "o dinheiro não seja obstáculo" para que homens e mulheres possam "regularizar suas vidas".

A partir de hoje, nenhum casal, quer seja pobre, quer seja rico, não pagará mais um centavo de taxa no que se refere ao sacramento do matrimônio. É o primeiro sacramento que estamos isentando. Esta norma é válida até o último dia que eu estiver na paróquia". Padre Ránis Dias Pároco de Uruburetama

A decisão do padre tem sido bastante elogiada nas redes sociais. "Esse padre é verdadeiro servo de Deus. Falta, agora, o do batizado para ficar melhor nessa paróquia", sugeriu um no Instagram. "Parabéns, padre Ránis. Tenho muita admiração pelo senhor. Que esse exemplo siga para os demais", comemorou outra.

De acordo com o religioso, a medida valerá até seu "último dia" à frente da igreja municipal, uma vez que não pode interferir nas decisões de seus sucessores.

Na postagem publicada no Instagram, ele detalhou ainda que a decisão é para que "nada impeça o acesso à graça de Deus". "Que homens e mulheres possam regularizar suas vidas, santificar suas famílias e viver um catolicismo fiel, honesto e comprometido, tendo Cristo Eucarístico no centro do amor conjugal", disse.

Taxa de casamento

Conforme a tabela de taxas e espórtulas da Arquidiocese de Fortaleza de 2024, a Igreja Católica sugere que seja cobrado em torno de R$ 280 para a celebração de casamentos.

Quem é o padre Ránis Dias?

O pároco é natural de Granja, no Interior do Ceará, e tem presença marcante nas redes sociais. Só no Instagram, tem mais de 65 mil seguidores.

Ele viralizou na internet em 2024, ao cair na risada ao ouvir uma versão calypso da música religiosa "Hosana nas Alturas". O fato inusitado aconteceu durante a 1ª Eucaristia de crianças na comunidade Bananal, zona rural de Uruburetama.