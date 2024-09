Padre cai na risada com versão Calypso de música religiosa em missa no Ceará: 'Susto grandioso'

O padre Ránis Dias, da Paróquia São João Batista de Uruburetama, no Interior do Ceará, tomou um susto e não conseguiu segurar a risada ao ouvir uma versão calypso da música religiosa "Hosana nas Alturas". O fato inusitado aconteceu durante a celebração da 1ª Eucaristia de crianças na comunidade Bananal, na zona rural, no último domingo (22), e chamou a atenção nas redes sociais.

Ao Diário do Nordeste, o pároco disse que foi um "susto grandioso". Ele comenta que a mudança no ritmo musical foi uma ideia da comunidade, e que foi "algo bem cultural, sem maldade".

Confira o momento:

O tecladista é natural do município e tem costume de tocar em serestas e eventos noturnos, além de trabalhar na capela.

"Eu fiquei olhando de um lado para o outro e uma criança me viu assustado e começou a rir, e aí eu tentei me segurar, mas a risada extravasou. Mas, claro que não deveria ter acontecido, porque isso é contra a liturgia", avalia o padre.

Momento de divulgar a comunidade

Com a repercussão, mesmo que com alguns comentários negativos, o padre Ránis espera que o momento sirva para que as pessoas aproveitem para voltar o olhar à comunidade: "Que as pessoas reconheçam que não só tem coisas ruins, tem muitas coisas boas na nossa comunidade. Inclusive a fé de um povo perseverante, de um povo sofredor, mas muito devoto".

O coral do dia da Eucaristia foi feito por crianças da zona rural de Bananal. Segundo o religioso, elas ficaram preocupadas com a repercussão negativa sobre o trabalho delas.

"Eles me disseram que ficaram um pouco tristes porque eles se esforçaram para dar o melhor, e muita gente criticou. Mas eu disse que a gente tem que aprender com as coisas ruins e tirar somente o bom", disse o padre.