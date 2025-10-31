Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Monsenhor Tabosa, Itapipoca, Tamboril, Tururu e Uruburetama tiveram os limites intermunicipais atualizados

PontoPoder

Mudança de limites entre cidades do Ceará foi feita em acordo com prefeitos; veja o que muda

Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada

Marcos Moreira 26 de Maio de 2025
Itapipoca deve ser o munícipio do Ceará mais impactado pelo projeto, perdendo a administração de seis localidades

PontoPoder

Cinco cidades do Ceará passam a ter novos limites territoriais após projeto aprovado na Alece

Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades

Marcos Moreira 08 de Maio de 2025
Torneira em ambiente ao ar livre saindo pouca água. Cagece suspende abastecimento de água em Tururu e Uruburetama nesta sexta-feira (14)

Ceará

Cagece suspende abastecimento de água em dois municípios do Ceará nesta sexta-feira (14)

Durante a interrupção do serviço, a companhia recomenda que a população utilize a água reservada moderadamente

Carol Melo 13 de Fevereiro de 2025
Evandro Sunshine era servidor público em Uruburetama, no Interior do Ceará

Segurança

Servidor público conhecido por trabalho cultural é um dos 4 homens mortos em Uruburetama, no CE: ‘Grande artista’

Evandro Sunshine atuava como agente administrativo na Secretaria de Assistência Social do município do Interior

Marcos Moreira 25 de Janeiro de 2025
Carro da Polícia na rua

Segurança

Quatro homens são mortos em Uruburetama neste sábado (25)

Segundo a SSPDS, crimes foram registrados em diferentes localidades do município

Redação 25 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Uruburetama?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Uruburetama?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Padre rindo com versão calypso de música Hosana nas Alturas

Ceará

Padre cai na risada com versão Calypso de música religiosa em missa no Ceará: 'Susto grandioso'

O pároco de Uruburetama foi surpreendido pelo coral da comunidade Bananal, na zona rural de Uruburetama

Matheus Facundo 26 de Setembro de 2024
Cerca de dez homens, em motocicletas, trafegam por uma rua e efetuam vários tiros para o alto e contra casas fechadas

Segurança

Criminosos usam armas longas para efetuar dezenas de tiros em ruas no Interior do CE; vídeo

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança da região. Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria

Messias Borges 16 de Julho de 2024
Fachada da Delegacia de Uruburetama

Segurança

Três homens são mortos em troca de tiros com policiais militares em Uruburetama

Conforme a PM, os agentes foram recebidos com tiros em uma residência após a denúncia que eles estariam armados

Redação 04 de Março de 2024
1 2 3