Criminosos usam armas longas para efetuar dezenas de tiros em ruas no Interior do CE; vídeo

Criminosos armados, supostamente membros de uma facção, promoveram uma ação com dezenas de disparos de armas de fogo, em Uruburetama, no Interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (16). O ataque seria uma forma de intimidar rivais. Armas longas foram utilizadas no ataque. Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria.

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança do bairro Lajeiro, por volta de 4h40 da madrugada. No vídeo, cerca de dez homens, em motocicletas, trafegam por uma rua e efetuam vários tiros para o alto e contra casas - que estão fechadas.

Veja vídeo:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), realiza uma investigação visando identificar e capturar os envolvidos em uma ocorrência de disparos em via pública registrada, nesta terça-feira (16), em Uruburetama".

"Os suspeitos estavam em motocicletas e realizaram disparos em ruas do bairro Lajeiro. Composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas à região e seguem em diligências relacionadas ao caso. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Uruburetama", completou a Pasta.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. "As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou via "e-denúncias", site do serviço, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/", ressalta.

As informações podem ser encaminhadas também pelo telefone (85) 3353-3070, da Delegacia Municipal de Uruburetama. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria da Segurança.