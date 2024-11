Homicídio, tráfico de drogas e desacato: CGD abre investigações contra 20 policiais no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigações administrativas contra 20 policiais (entre civis, militares e penais), suspeitos de cometer crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, agressão e desacato. As investigações administrativas foram publicadas no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (18).

Um Conselho de Disciplina foi aberto pela CGD contra o subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Tarciano Moura de Souza, em razão de uma condenação na Justiça Estadual por homicídio, cometido contra um homem que ele teria abordado e obrigado a entrar em um veículo, no dia 15 de agosto de 2012.

No mesmo dia, Alex da Silva Reis foi encontrado morto, com perfurações causadas por arma de fogo na cabeça, nas proximidades do Parque Adahil Barreto, bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

19 anos e 3 meses foi a pena imposta pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza a Tarciano de Souza, além da perda do cargo público, em sentença proferida no dia 13 de setembro deste ano. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A defesa do subtenente Tarciano não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações posteriores.

Outro Conselho de Disciplina foi aberto contra um subtenente e um sargento da Polícia Militar, suspeitos de integrarem um grupo criminoso envolvido com jogos de azar. Os policiais seriam responsáveis por arrecadar o dinheiro de maquinetas, em Fortaleza.

A CGD também instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastou preventivamente, por 120 dias, o soldado PM Antônio Luiz Pereira Júnior, denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por tráfico de drogas. O policial também já foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Já um cabo da PM é alvo de Sindicância Disciplinar, por suspeita de vender uma arma de fogo, "em desacordo com as normas legais", para outro policial militar, em Fortaleza, em agosto de 2020, segundo a Controladoria.

Outro PAD foi aberto para apurar a conduta do delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) Igor Vasconcelos Fernandes, detido por desacato contra policiais militares, em um restaurante no bairro Varjota, em Fortaleza, no último sábado (16). Um vídeo mostra o delegado chamando o militar de "frouxo" e "vagabundo".

Ameaças motivadas por política

Dois policiais militares serão investigados pela Controladoria Geral de Disciplina por suspeita de realizarem ameaças no contexto de rivalidade política, durante as eleições 2024.

Uma Sindicância Disciplinar foi aberta contra um cabo da Polícia Militar por suspeita de ameaçar dois opositores políticos, no Município de Guaraciaba do Norte, nos dias 23 e 24 de setembro deste ano.

Já outro soldado PM é alvo de um Processo Administrativo Disciplinar. Segundo a portaria da CGD, o militar, "de folga, armado e à paisana, na noite de 30/9/2024, teria realizado diversas abordagens truculentas, feito ameaças e apontado arma de fogo para pessoas ligadas a candidatos de oposição, por ocasião do pleito eleitoral do município de Icapuí/CE".

Casos de violência policial

A Controladoria também publicou três portarias com aberturas de investigações administrativas contra policiais suspeitos de violência policial em atividade:

Um soldado PM é acusado de violência policial contra uma pessoa em uma abordagem no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, no dia 17 de julho de 2022;

Um cabo PM e dois soldados são acusados de violência policial contra uma pessoa em uma abordagem no bairro Passaré, em Fortaleza, no dia 6 de agosto de 2023;

Quatro cabos são acusados de agressão física e invasão de domicílio contra duas pessoas, no Município de Santa Quitéria, em 20 de abril de 2023.

Fuga no sistema penitenciário

Três policiais penais são alvos de uma Sindicância Administrativa por suspeita de ligação com uma fuga de um preso, na Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 19 de novembro de 2022.

Já o policial penal Cícero Diego Alves de Sousa será investigado em um PAD por ter sido preso em flagrante, na posse de um veículo com restrição de roubo e características de adulteração na placa, números e motor, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Avenida Lyrio Callou, em Barbalha, no último dia 10 de outubro.

A reportagem preservou os nomes dos militares que ainda estão na condição de investigados. Apenas os que foram condenados, denunciados ou foram presos em flagrante tiveram seus nomes citados.