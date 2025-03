Suspeito de atirar e matar caixa de mercadinho em Irauçuba, no Interior do CE, é preso em hospital de Fortaleza

Dois suspeitos de matar um homem em um mercadinho na cidade de Irauçuba, no Ceará, foram presos horas após o crime. Dentre eles, o autor dos disparos, que foi localizado em um hospital no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima, de 42 anos, trabalhava no caixa do estabelecimento comercial, quando os criminosos invadiram o mercadinho e efetuaram os disparos. O homicídio aconteceu nesse sábado (29) e teria sido motivado por vingança.

Horas depois foram presos dois homens de 22 e 31 anos. A primeira captura foi a do indivíduo de 31 anos, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Ele quem teria dado apoio logístico na ação criminosa.

Com informações do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), a equipe policial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também chegou ao segundo suspeito.

O atirador de 22 anos estava em um hospital. Não há informações se ele recebia ou não atendimento médico quando foi preso.

Ambos suspeitos têm antecedentes criminais por roubo. Eles foram autuados em flagrante e estão à disposição da Justiça.

"As diligências seguem para identificar outros possíveis suspeitos, bem como confirmar a motivação do fato que, inicialmente, conforme investigação, seria vingança após um desentendimento entre vítima e suspeitos", disse a Polícia Civil do Ceará.

