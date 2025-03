Chefe de facção suspeito de ataques a provedores de internet em Fortaleza é preso

Um chefe de facção com atuação no bairro Bonsucesso foi preso na manhã dessa quinta-feira (20). A Polícia Civil afirma que o homem de 39 anos é suspeito de estar envolvido nos ataques aos provedores de internet em Fortaleza.

A reportagem apurou que o suspeito é Luciano Costa da Silva, conhecido como 'Farmácia'. Ele foi preso em uma abordagem realizada na CE-040, no município de Eusébio, enquanto conduzia um veículo.

De acordo com a Polícia, o alvo também é suspeito de envolvimento com provedores irregulares de internet. Com esta prisão, sobe para 28 o número de detidos na 'Operação Strike'.

"Ele já possui passagens por homicídio doloso, integrar organização criminosa, roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ele também é investigado no envolvimento em crimes de ameaça a moradores, tráfico de drogas e porte ilegal de armas em bairros das AIS 2 e 6 de Fortaleza", segundo a Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que a atual fase da 'Operação Strike' busca identificar, prender os líderes dos grupos criminosos e bloquear patrimônios obtidos ilegalmente, como imóveis, veículos e contas bancárias.

"Durante a ação, eletrônicos e um veículo foram apreendidos e bens também foram bloqueados. Um imóvel em construção também foi sequestrado na cidade de Icapuí", acrescentou a Pasta.

ATAQUES

Pelo menos 16 ataques a provedores foram registrados no Ceará nas últimas semanas. As ações criminosas vêm se concentrando na cidade de Caucaia, onde já nesta semana mais uma loja foi incendiada.

O caso mais recente ocorreu na tarde desta quinta-feira (20). Um veículo de propriedade da empresa Giga+ foi incendiado por criminosos. Não houve feridos.

A SSPDS foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. Solicitamos informações para a empresa e também aguardamos manifestação.

Outros estabelecimentos também foram invadidos e tiveram equipamentos destruídos em São Gonçalo do Amarante. Fios também foram cortados, nas três cidades, além de Caridade, no Interior do Estado.

A Polícia Civil deflagrou a primeira fase da 'Operação Strike' contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), no último dia 12 deste mês. Dentre os presos, há oito proprietários de provedores irregulares que operavam na Capital.

