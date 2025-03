Provedor de internet que pagar taxa ilegal à facção para não sofrer ataques pode responder por associação criminosa

Em meio às prisões de membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estariam participando mesmo que indiretamente dos ataques aos provedores de internet no Ceará, os proprietários das empresas permanecem diariamente recebendo ameaças do grupo, por números de telefone com DDD 021, do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Ceará alerta que busca também identificar "aqueles que cederam à pressão" e que "tudo isso é objeto de apuração".

O delegado Marcos Aurélio França, diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte), alerta que os empresários que cederem às extorsões, repassando porcentagens das mensalidades ou acertando um valor mensal de pagamento para a facção, estão se aliando ao crime organizado.

"Com certeza lá na frente esse provedor vai entrar na orcrim [organização criminosa] também. Com certeza pode ser responsabilizado, porque se associou à orcrim para ganhar mercado, caiu na tentação de crescer a empresa junto ao crime organizado", disse Marcos Aurélio.

O Diário do Nordeste apurou que, atreladas às ameaças que se espalham pelo Estado como forma da facção se recapitalizar, membros do Comando Vermelho chegam a prometer aos proprietários dos provedores que se "fecharem com eles" fica sob a responsabilidade da facção ordenar que, em determinada comunidade ou município, populares contratem apenas aquela empresa para fornecer internet.

Nessa sexta-feira (14), a reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) quantas denúncias de extorsão aos provedores foram recebidas nas últimas semanas. De acordo com o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, a Pasta tem essa informação, mas "não conseguimos falar esse número agora".

"Assim que esses casos começaram a surgir, a Secretaria estabeleceu um protocolo, o mesmo utilizado nas Eleições... todas as informações são devidamente tratadas, checadas. A gente espera o mais rápido possível identificar aqueles que realmente se aliaram ao crime organizado, os que não tinham esse tipo de alinhamento, mas de alguma forma estavam atuando na clandestinidade e sem o cumprimento das regras que regem esse tipo de prestação de serviço" Márcio Gutierrez Delegado-geral da PCCE

PRISÕES

Até a manhã dessa sexta-feira (14) foram presos 25 suspeitos nas duas fases da 'Operação Strike' deflagrada para combater os ataques aos provedores no Ceará. Destes, conforme a SSPDS, 16 estão diretamente ligados à facção carioca, que vem ordenando os crimes.

Um dos presos foi apontado como articulador financeiro do grupo, que vinha pagando criminosos em troca dos ataques na cidade de Caridade. O homem de 44 anos foi encontrado em um imóvel na zona rural do município, na posse de três veículos empenhados por pessoas que pegaram dinheiro emprestado com ele.

A investigação apontou o criminoso como o responsável por reter dinheiro da facção para pagar pelo serviço de outras pessoas que depredaram os equipamentos de, pelo menos, seis empresas em Caridade

"Entravam (os faccionados) em contato com os provedores de internet solicitando porcentagem para atuar na cidade. Então, quando não se disponibilizavam a pagar, eles determinavam os ataques”, explicou o titular da Delegacia Regional de Canindé, Cleidson Fernandes.

Na última quarta-feira (12), foram divulgadas as capturas de dois homens apontados como chefes do CV, presos sob suspeita de participar e liderar o esquema para extorquir as empresas.

Legenda: Carros das operadoras estão sendo atacados Foto: Reprodução

Um desses presos é Luiz Rodrigues da Costa Neto, conhecido como 'LZ', de 21 anos, encontrado em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com ele, foram apreendidas duas pistolas, dez munições Ponto 40 e aparelhos eletrônicos. Além do mandado de prisão, ele foi preso em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

'LZ' já era alvo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Apesar da pouca idade, ele ascendeu à chefia de grupos do Comando Vermelho ao liderar extorsões a empresários do ramo de internet, em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, nas últimas semanas.

Outra liderança dos ataques criminosos nos dois municípios, alvo da Operação Strike, foi Francisco Edelton da Silva Alves, o 'Badé', 30. Ele já estava recolhido em um presídio em Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão. Demais mandados foram cumpridos em Caucaia, Horizonte e Fortaleza.

CLANDESTINIDADE

Nesta semana, nove pessoas foram autuadas em flagrante em Fortaleza operando provedores de internet clandestinos. Os casos foram registrados em bairros como, Carlito Pamplona, Jacarecanga e Pirambu.

Cinco provedores foram interditados na última quarta-feira (12) e mais quatro nessa sexta-feira (14). Dos cinco primeiros investigados, o Diário do Nordeste apurou que os empresários passaram por audiências de custódia e tiveram as prisões mantidas.

