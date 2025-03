Dois jovens são assassinados a tiros em residência em Maracanaú

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram assassinados a tiros, dentro de uma residência, no bairro Cágado, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste domingo (16).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) "investiga um duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (16), no município de Maracanaú".

Os criminosos teriam invadido o imóvel e efetuado vários disparos contra as pessoas que se encontravam na residência. Os dois jovens não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os criminosos fugiram em seguida. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

"Conforme informações policiais, as vítimas, um homem de 19 anos, com antecedentes criminais por roubo a pessoa; e um homem de 18 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo, no bairro Cágado", descreveu a SSPDS.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú, segundo a SSPDS.

A Pasta enfatiza que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp".

As denúncias ainda podem ser feitas pelo “e-denúncia”, o site do serviço 181 (por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/) e pelo telefone (85) 3101-7344, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.