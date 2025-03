Polícia prende novos suspeitos de envolvimento em ataque a provedores de internet no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta sexta-feira (14), novos suspeitos de envolvimento em ataques a provedores de internet no Estado. Até as 7 horas, foram detidas três pessoas. Agentes de segurança cumprem mandados de busca e apreensão nas cidades de Caridade, de Canindé e de Fortaleza.

Além das detenções, as equipes da corporação apreenderam cinco veículos e uma arma de fogo no âmbito da ação policial, que integra a 2ª fase da Operação Strike, deflagrada pelas autoridades visando coibir os crimes contra empresas de internet no território cearense.

Na quarta-feira (12), foram presos dois homens apontados como chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) suspeitos de envolvimento no caso. Na ocasião, 12 supostos integrantes da organização e 14 provedores de internet também foram alvos.

Segundo a Polícia Civil, a 2ª fase da operação é fruto de um trabalho investigativo, desenvolvido nos últimos meses, que busca atingir pessoas ligadas a organização criminosa de origem carioca com atuação no município de Caridade.

O grupo é apontado pelas apurações das autoridades como responsável pelos últimos ataques aos provedores de internet da cidade, bem como com ligação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes graves.

Mais detalhes sobre as prisões e apreensões desta sexta-feira serão divulgados pela corporação em uma coletiva de imprensa, prevista para acontecer a partir das 11h30, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

