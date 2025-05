PF prende no Ceará suspeito de cometer crimes sexuais pela internet contra crianças e adolescentes

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (14) resultou na prisão em flagrante de uma pessoa e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no Ceará. De abrangência nacional, o trabalho prendeu, ao todo, 35 suspeitos de envolvimento com crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Chamada "Proteção Integral II", a operação nacional busca identificar e prender criminosos em todo o Brasil que agem, principalmente, na internet, armazenando, compartilhando, produzindo e vendendo material de abuso sexual infantojuvenil.

Foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação. Participaram do trabalho 467 policiais federais e 156 policiais civis.

De acordo com a PF, a operação integra forças de segurança que atuam nos limites dos Estados, na persecução penal de criminosos que atuam na área. O nome "Proteção Integral" faz menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece, no artigo 1º, a proteção total desse grupo.

"Não restam dúvidas quanto ao grau de lesividade que os delitos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil acarretam às crianças e aos adolescentes, sendo a operação, portanto, uma forma da Polícia Federal dar cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais que estabelecem a absoluta prioridade e a proteção integral às vítimas desses delitos", explica a o órgão, em nota enviada à imprensa.

Não foram dados mais detalhes sobre os presos.

Reforço de trabalho

A operação deflagrada nesta quarta é uma continuidade de um trabalho iniciado no dia 12 de março deste ano.

Segundo a PF, só entre os últimos janeiro e abril, a corporação cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça por crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento.

"A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes, e, nesse aspecto, a informação salva vidas", orienta a Polícia.