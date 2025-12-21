Polícia investiga assassinato de duas mulheres em bar no Interior do Ceará

Duas mulheres foram assassinadas a tiros, em um bar, no Município de São Benedito (a cerca de 330km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará, na noite dessa sexta-feira (19). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o duplo homicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "duas mulheres, de 22 e 41 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo, no bairro Toca do Quati e morreram no local".

Veja também Segurança Mulher agredida com marreta pelo ex diante das filhas passará por quarta cirurgia facial Segurança Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

As identidades das vítimas não foram divulgadas. Conforme testemunhas, os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra as vítimas, que estavam sentadas em cadeiras do bar. Os suspeitos fugiram em seguida.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de São Benedito", acrescentou a SSPDS.

A Pasta destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial, pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS.

As denúncias também podem ser feitas pelo número do WhatsApp (85) 3101-0181 - que recebe mensagens de texto, áudio, vídeo e fotografias; pelo site e-denúncia (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/); e pelo número (88) 3626-6212, da Delegacia de Polícia Civil de São Benedito. O sigilo e o anonimato são garantidos.