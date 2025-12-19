Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

A babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, que desapareceu em Portugal no último dia 5 de dezembro, foi encontrada morta. Uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi presa pelo crime.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo marido de Lucinete, o jardineiro Teodoro Júnior, que mora em Fortaleza. Eles eram casados há 15 anos e têm um filho de 14 anos.

Teodoro contou que recebeu a informação da Polícia Judiciária (PJ) de Portugal que o corpo de Lucinete foi encontrado em um matagal na cidade de Amadora, na noite da última quinta-feira (18).

Estamos muito abalados com tudo isso. A Lucinete era uma pessoa honesta, de bom caráter, vivia para a família. Todos que a conheciam podem dar esse mesmo relato sobre ela." Teodoro Júnior Jardineiro

O jardineiro afirmou que está "numa situação de desespero para conseguir trazer o corpo da minha esposa de volta para o Brasil quanto antes".

"A nossa família não tem condições financeiras para arcar com todo o custo necessário para repatriação do corpo. Estamos apelando ao governador, às autoridades, ao consulado em Portugal, para que nos ajude", completou.

Veja também Segurança Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha Segurança Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

Prisão da suspeita

A Polícia Judiciária de Portugal informou que a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo deteve "uma mulher de 43 anos, de nacionalidade brasileira, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada e de crime de profanação e ocultação de cadáver ocorrido na zona da Amadora, cometido sobre outra mulher, com a mesma nacionalidade, que havia desaparecido de forma inesperada no passado dia 05 Dezembro".

Teodoro Júnior havia relatado ao Diário do Nordeste, no último domingo (14), que estava sem falar com a esposa há mais de uma semana, desde a noite de 5 de dezembro.

Segundo a PJ, "após intenso e ininterrupto trabalho de investigação, foi possível alcançar consistentes elementos indiciários que permitiram encontrar o cadáver da vítima e identificar, localizar e deter a suspeita".

"O corpo da vítima foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem. O crime terá ocorrido por motivo fútil. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas", completou a Polícia Judiciária (em português de Portugal).

Como a mulher desapareceu

Lucinete Freitas se mudou para Portugal há 7 meses para procurar trabalho e se estabelecer, segundo Teodoro Júnior. Natural de Aracoiaba, no Interior do Ceará, ela conseguiu um trabalho como babá de criança e alugou um quarto de uma casa, na cidade portuguesa de Amadora.

Teodoro falou com a esposa pela última vez na noite de 5 de dezembro deste ano, por volta de 19h30 no horário de Fortaleza (às 22h30, em Portugal).

No dia seguinte, o jardineiro estranhou a falta de mensagens da esposa. Ele mandou mensagens e fez ligações para ela, mas não foi respondido nem atendido, apesar de vê-la online na rede social WhatsApp.

Então, ele entrou em contato com a inquilina do quarto de Lucinete Freitas. A portuguesa respondeu que a brasileira saiu na noite de 5 de dezembro (uma sexta-feira) e disse que ia encontrar uma amiga, para verem um imóvel na região do Algarve, no litoral sul de Portugal.

Lucinete e Teodoro faziam planos para morar juntos no país europeu. O jardineiro e o filho do casal pretendiam viajar ainda neste ano para encontrá-la.