Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

O corpo da babá Lucinete Freitas foi encontrado em um matagal.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Legenda: A cearense Lucinete Freitas morava em Portugal há 7 meses.
Foto: Arquivo Pessoal.

A babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, que desapareceu em Portugal no último dia 5 de dezembro, foi encontrada morta. Uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi presa pelo crime.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo marido de Lucinete, o jardineiro Teodoro Júnior, que mora em Fortaleza. Eles eram casados há 15 anos e têm um filho de 14 anos.

Teodoro contou que recebeu a informação da Polícia Judiciária (PJ) de Portugal que o corpo de Lucinete foi encontrado em um matagal na cidade de Amadora, na noite da última quinta-feira (18).

Estamos muito abalados com tudo isso. A Lucinete era uma pessoa honesta, de bom caráter, vivia para a família. Todos que a conheciam podem dar esse mesmo relato sobre ela."
Teodoro Júnior
Jardineiro

O jardineiro afirmou que está "numa situação de desespero para conseguir trazer o corpo da minha esposa de volta para o Brasil quanto antes".

"A nossa família não tem condições financeiras para arcar com todo o custo necessário para repatriação do corpo. Estamos apelando ao governador, às autoridades, ao consulado em Portugal, para que nos ajude", completou.

Veja também

teaser image
Segurança

Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha

teaser image
Segurança

Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

Prisão da suspeita

A Polícia Judiciária de Portugal informou que a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo deteve "uma mulher de 43 anos, de nacionalidade brasileira, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada e de crime de profanação e ocultação de cadáver ocorrido na zona da Amadora, cometido sobre outra mulher, com a mesma nacionalidade, que havia desaparecido de forma inesperada no passado dia 05 Dezembro".

Teodoro Júnior havia relatado ao Diário do Nordeste, no último domingo (14), que estava sem falar com a esposa há mais de uma semana, desde a noite de 5 de dezembro.

Segundo a PJ, "após intenso e ininterrupto trabalho de investigação, foi possível alcançar consistentes elementos indiciários que permitiram encontrar o cadáver da vítima e identificar, localizar e deter a suspeita".

"O corpo da vítima foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem. O crime terá ocorrido por motivo fútil. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas", completou a Polícia Judiciária (em português de Portugal).

Como a mulher desapareceu

Lucinete Freitas se mudou para Portugal há 7 meses para procurar trabalho e se estabelecer, segundo Teodoro Júnior. Natural de Aracoiaba, no Interior do Ceará, ela conseguiu um trabalho como babá de criança e alugou um quarto de uma casa, na cidade portuguesa de Amadora.

Teodoro falou com a esposa pela última vez na noite de 5 de dezembro deste ano, por volta de 19h30 no horário de Fortaleza (às 22h30, em Portugal).

No dia seguinte, o jardineiro estranhou a falta de mensagens da esposa. Ele mandou mensagens e fez ligações para ela, mas não foi respondido nem atendido, apesar de vê-la online na rede social WhatsApp.

Então, ele entrou em contato com a inquilina do quarto de Lucinete Freitas. A portuguesa respondeu que a brasileira saiu na noite de 5 de dezembro (uma sexta-feira) e disse que ia encontrar uma amiga, para verem um imóvel na região do Algarve, no litoral sul de Portugal.

Lucinete e Teodoro faziam planos para morar juntos no país europeu. O jardineiro e o filho do casal pretendiam viajar ainda neste ano para encontrá-la.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Segurança

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

O corpo da babá Lucinete Freitas foi encontrado em um matagal.

Messias Borges
Há 10 minutos
Uma pessoa sentada à mesa de vidro em um ambiente interno, usando uma blusa estampada de mangas compridas. Suas mãos repousam sobre a mesa. Ao lado direito, há uma taça decorativa transparente e um vaso branco alto com flores brancas. Ao fundo, aparece uma parede com persianas e um painel escuro, compondo um ambiente moderno e bem iluminado.
Segurança

Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha

Quatro suspeitos vão ser processados por dois crimes de intimidação sistemática virtual.

Matheus Facundo
Há 57 minutos
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido
Segurança

Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

A vítima foi morta por asfixia e multilada com objeto cortante.

Redação
19 de Dezembro de 2025
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará, nas cores branco, preto, laranja e verde, estacionadas uma na frente da outra.
Segurança

PM que trocou tiros com composição policial no Ceará é absolvido pela Justiça

O policial militar alegou que não tinha identificado a viatura policial e pensava que era um assalto.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cássio Santana
Segurança

Pistoleiro Cássio Santana vai a júri em fevereiro de 2026 por matar dono de oficina

O caso demorou mais de 20 anos para ser julgado.

Redação
19 de Dezembro de 2025
frente do Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha
Segurança

Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

A mulher apresentava 'comportamento estranho e 'falas desconexas da realidade', durante o depoimento.

Geovana Almeida*
19 de Dezembro de 2025
Diversos roteadores, modems e cabos eletrônicos estão dispostos sobre o capô de uma viatura da polícia, que está estacionada em uma área rural com chão de terra e vegetação ao fundo.
Segurança

Facção criminosa invade casas e rouba roteadores de internet em Graça, no Ceará

Suspeitos miraram em casas que usavam provedor de internet que não quis "fechar" com grupo criminoso.

Matheus Facundo
18 de Dezembro de 2025
Policial federal.
Segurança

PF investiga grupo que oferecia investimentos na bolsa

Operação foi deflagrada pela PF no Ceará. Uma das vítimas relatou prejuízo acima de R$ 250 mil.

Redação
18 de Dezembro de 2025
A imagem mostra a água de um açude, onde foi encontrado um corpo de uma pessoa, borrado na imagem.
Segurança

Chacina: quatro homens encontrados mortos em duas cidades do CE foram vítimas de emboscada

As investigações apontam que eles foram traídos pela própria facção criminosa.

Messias Borges
18 de Dezembro de 2025
foto de dois pms, um homem suspeito de matar a policial militar larissa, esposa dele.
Segurança

CGD investiga e afasta PM preso por morte de esposa policial no Eusébio

O caso é tratado pelas autoridades como um feminicídio.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Mulher presa ao lado de imagem antiga dela trabalhand com cílios
Segurança

'Sinistra': designer de cílios é suspeita de chefiar CV, ordenar expulsões e mortes no Ceará

A mulher supostamente recebe ordens de lideranças do CV, escondidas no Rio de janeiro.

Geovana Almeida*
18 de Dezembro de 2025
foto da fachada da Delegacia de Polícia Civil de Caucaia.
Segurança

Mãe é presa suspeita de matar a própria filha de 1 ano em Caucaia

Mulher foi capturada após dar entrada em um hospital com a criança já morta.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Animais estavam abrigados em espaços apertados e sujos
Segurança

Polícia e ONGs resgatam 121 animais maltratados em canil de Brejo Santo

Protetores encontraram cães das raças shih tzu, golden retriever e yorkshire.

João Lima Neto
17 de Dezembro de 2025
As imagens mostram dois homens que fugiram de um presídio de Chonchocoro, na Bolívia. Um deles é um homem pardo, cabelo médio, barba, vestido de blusa azul, com uma placa com o nome dele, Jangledson de Oliveira, o Nem. O outro é um homem branco, cabelo médio, barba por fazer, vestido com casaco azul da marca Adidas.
Segurança

Acusados de cometer homicídios no Ceará e integrar facção fogem de presídio na Bolívia

Um dos fugitivos é 'Nem da Gerusa', que até ser preso era considerado o criminoso mais procurado pela polícia cearense.

Messias Borges e Emerson Rodrigues
17 de Dezembro de 2025
khlisto soldado sendo abordado enquanto se passava por medico em paraipaba, ceara.
Segurança

'Falso médico', estelionato e deserção: Justiça confirma que soldado abandonou função na PMCE

Khlisto alegou que não foram provadas as ilegalidades apontadas.

Emanoela Campelo de Melo
17 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem realizando uma compra em um caixa de um supermercado, utilizando um cartão de cor amarela, do programa social Ceará Sem Fome.
Segurança

Fraude ao Ceará Sem Fome: quadrilha gastou R$ 890 mil e comprou fogão, TV, whisky e cerveja

A maior compra foi a aquisição de oito caixas de som, no valor de R$ 19,9 mil.

Messias Borges
17 de Dezembro de 2025
Desenhos da silhueta de um corpo no chão.
Segurança

Foragido por homicídio desde 2021 é preso em Aquiraz, no Ceará

A captura foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, localizada em Aquiraz, no Ceará.
Segurança

OAB-CE recorre na Justiça contra captação de conversas entre presos e advogados

A medida judicial vale por 180 dias, cerca de 6 meses.

Bergson Araujo Costa
16 de Dezembro de 2025
policiais com o advogado victor, preso no ceara.
Segurança

Advogado é preso suspeito de transportar bilhetes de chefe do Comando Vermelho no Ceará

Victor estava foragido há quase sete meses.

Redação
16 de Dezembro de 2025
fachada forum clovis bevilaqua.
Segurança

'Bin Laden', 'Irmão Tenebroso' e outros três homens são condenados por integrar facção no CE

Na lista dos condenados está também uma mulher que se dizia cuidadora de idosos.

Emanoela Campelo de Melo
16 de Dezembro de 2025