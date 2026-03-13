Homem é preso suspeito de atacar cadela com faca e madeira em Juazeiro do Norte

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de maus-tratos contra uma cadela na noite de quarta-feira (12), na Avenida Carlos Cruz, no bairro de Fátima, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A prisão foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) após denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia informava que um homem tentava matar uma cadela utilizando uma faca e um pedaço de madeira. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o animal ferido, confirmando a ocorrência.

O suspeito foi contido por moradores da região e ainda estava com o objeto utilizado na agressão. Em seguida, ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Autuado por crimes ambientais

Na unidade policial, o homem foi autuado por maus-tratos a animais, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com alteração da Lei nº 14.064/2020, conhecida como Lei Sansão. Ele também foi autuado pelo crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal.