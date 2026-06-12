Influenciadores são presos em operação contra rifas ilegais no Ceará

Dois influenciadores digitais, de 23 e 25 anos, foram presos suspeitos de promover rifas ilegais por meio das redes sociais e praticar lavagem de dinheiro. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na cidade de Cruz, Interior do Estado.

Os dois homens utilizavam perfis com grande alcance nas redes sociais para divulgar sorteios e loterias clandestinas sem autorização legal, conforme as investigações.

Segunda a Polícia Civil, os valores obtidos com a atividade ilícita eram utilizados na aquisição de bens e na movimentação de recursos financeiros com o objetivo de ocultar a origem dos valores.

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APREENSÕES

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, os policiais civis realizaram as prisões dos dois suspeitos, apreenderam dois automóveis, três motocicletas, aparelhos eletrônicos e outros materiais de interesse para a investigação, além do pedido de bloqueio judicial de aproximadamente R$ 300 mil em ativos financeiros.

Os suspeitos foram autuados por crimes relacionados à exploração de loterias clandestinas e lavagem de dinheiro.

Um deles também foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após os procedimentos na unidade policial, ambos foram colocados à disposição da Justiça.

RIFAS E SORTEIOS ILEGAIS

A exploração de rifas e sorteios sem autorização dos órgãos competentes pode configurar infração penal, alerta a PCCE.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento financeiro dos recursos movimentados pelo grupo investigado.

A “Operação Fortuna” integra as ações permanentes da Polícia Civil do Estado do Ceará de combate aos crimes contra a economia popular, à lavagem de dinheiro e às práticas ilícitas realizadas por meio de plataformas digitais.