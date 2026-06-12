Homem é preso por fabricação clandestina de armas de fogo em Mombaça, Ceará

Um homem de 48 anos foi preso suspeito de envolvimento com a fabricação clandestina de armas de fogo. A prisão foi deflagrada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quarta-feira (10), na zona rural de Mombaça.

“Durante a fiscalização ambiental em áreas com histórico de caça ilegal de animais silvestres, os policiais identificaram um galpão que funcionava como oficina clandestina destinada à fabricação de armas de fogo”, informou a policia.

Ainda no local, foram apreendidas quatro armas de fogo, 37 munições de diversos calibres, peças utilizadas na fabricação e manutenção de armamentos, além de apetrechos empregados na prática da caça ilegal.

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Também foi identificado um maquinário utilizado na produção artesanal das armas.

“O proprietário do imóvel recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Mombaça, juntamente com todo o material apreendido”, ainda conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

O suspeito foi autuado por posse irregular de arma de fogo e colocado à disposição da Justiça.