‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela segunda vez em 2026

Pela segunda vez neste ano, o estado do Ceará zerou o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A marca foi registrada nesta sexta-feira (22).

A primeira ocorrência desse tipo em 2026 foi no dia 31 de março. O estado encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com redução de 37,2% nos Crimes Violentos Letais Intencionais, que englobam homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte, de acordo com a pasta.

Foram 346 ocorrências a menos em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025. Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas 585 mortes violentas, enquanto, no mesmo período do ano passado, houve 931 ocorrências.

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram presos ou apreendidos 731 suspeitos de homicídio em flagrante ou por cumprimento de mandado no Ceará.

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MARCA HISTÓRICA

Além deste ano, de acordo com a SSPDS, o último 'dia zero' tinha ocorrido em 10 de março de 2022: "sabemos que onde tem ser humano, tem violência, e que somos um país que enfrenta isso. Esse 'dia zero' era um dia muito esperado por nós", destacou o titular da SSPDS, Roberto Sá, em entrevista ao Diário do Nordeste, em abril deste ano.

"Sempre buscamos esse 'dia zero'. Na nossa avaliação é consequência, fruto de muito trabalho, de muita gente, da determinação de combater o crime. Homens e mulheres em empenho 24 horas para proteger a população. Certamente fruto do trabalho de todos e com foco na proteção à população", disse o secretário.