‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas nessa terça-feira (31)

Após quatro anos, o Ceará voltou a registrar um dia sem mortes violentas. O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, concedeu entrevista ao Diário do Nordeste e afirmou que nessa terça-feira (31) não foram registrados Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado.

De acordo com a SSPDS, o último 'dia zero' tinha ocorrido em 10 de março de 2022: "sabemos que onde tem ser humano, tem violência, e que somos um país que enfrenta isso. Esse 'dia zero' era um dia muito esperado por nós", destaca Roberto Sá.

Ainda não há dados consolidados sobre os CVLIs, que englobam homicídios (inclusive feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte, assim como os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) de todo o mês de março de 2026. No entanto, o secretário adiantou à reportagem que a expectativa é de uma redução de, pelo menos, 40% comparado a março de 2025.

"Sempre buscamos esse 'dia zero'. Na nossa avaliação é consequência, fruto de muito trabalho, de muita gente, da determinação de combater o crime. Homens e mulheres em empenho 24 horas para proteger a população. Certamente fruto do trabalho de todos e com foco na proteção à população", disse o secretário destacando que a tendência de queda é percebida desde o início deste ano.

CONFLITOS MONITORADOS

Localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 16, o bairro Messejana é uma localidade ainda apontada por especialistas como um 'ponto de preocupação constante na Capital'.

As estatísticas da Pasta revelam que a AIS 16, formada pelo Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento, também apresentam redução nas mortes violentas, mas em um 'ritmo mais lento' se comparado a demais áreas da Capital.

A reportagem apurou junto aos dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) que foram contabilizados 21 assassinatos na AIS 16, nos dois primeiros meses de 2026.

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De acordo com o secretário Roberto Sá, "há regiões que temos maior atenção sim, há regiões que encontramos uma situação de conflito entre eles, como essa de Messejana que acompanhamos com muito cuidado".

"O estado todo, assim como o Brasil todo, vive esse conflito de facções. Em 2025 foram mais de cinco mil prisões por assassinato e por membros de Orcrim, no Ceará". Roberto Sá, titular da SSPDS.

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

A expectativa da SSPDS é de que os registros de crimes no Estado permaneçam em queda nesta Semana Santa de 2026.

O secretário acrescentou que o policiamento foi reforçado de modo geral e que um "forte efetivo vem sendo distribuído no Estado" para fortalecer o bem-estar dos cearenses e dos turistas.

"Os trabalhos são articulados pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS) e acontecem em todas as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISs) do estado, com apoio diário de 7.118 profissionais da Segurança Pública do Ceará", conforme a Pasta.

O plano operacional foi traçado a partir de indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

"Além do reforço no efetivo das Forças de Segurança vinculadas à SSPDS, durante o período da Semana Santa, as coordenadorias Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), também contarão com um efetivo, diário, de 62 profissionais. Já a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) operará, diariamente, com 344 profissionais", acrescenta a SSPDS.