Mulher é encontrada morta dentro de casa em Fortaleza; Polícia investiga feminicídio

Uma mulher foi assassinada dentro de uma residência no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O corpo da vítima foi encontrado nessa segunda-feira (1º).

O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como feminicídio. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a vítima era manicure e o corpo foi encontrado pelo filho dela, uma criança.

Nenhum suspeito pelo crime foi preso até a publicação desta matéria. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que "o corpo de uma mulher foi encontrado sem vida em um imóvel da região".

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De acordo com a Pasta, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local".

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza é a unidade que está à frente das investigações.

A Secretaria destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, enviando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS.