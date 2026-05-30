Polícia prende suspeitos e apreende armas na Comunidade do Gereba, após CV dizer ter tomado controle

Nesta semana, o confronto entre as facções Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária pode ter chegado ao fim na Comunidade do Gereba, no bairro Passaré, em Fortaleza, após o CV afirmar que tomou os últimos redutos dos rivais e expulsou faccionados da Massa. As ações criminosas resultaram em quatro prisões em flagrante nessa quarta-feira (27), pelo crime de organização criminosa.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), foram capturados homens com idades entre 21 e 37 anos. A Corporação informou que tomou conhecimento de integrantes de facção que estavam determinando ações criminosas na região.

"Com eles, materiais ilícitos, veículo, cestas básicas e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Diante disso, o grupo foi conduzido para a sede da Draco, onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa, com base na lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção). Em seguida, foi colocado à disposição da Justiça. As prisões preventivas dos capturados foram decretadas", informou a PCCE.

O clima na região estava tenso com disputas entre integrantes do CV e da Massa Carcerária. Após as prisões e a suposta tomada do território pelo CV, registros nas redes sociais mostraram a população reunida em um círculo de oração na via pública, de mãos dadas. Uma viatura policial do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE) foi vista nas imagens.

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Patrulhamento intensificado

Devido às ocorrências na região, o policiamento na região do Gereba foi intensificado. Duas ações distintas ocorreram no local nos últimos dias, de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A primeira ocorreu no último dia 21 de maio, quando moradores denunciaram que indivíduos armados estariam em uma usina nas proximidades da região.

Equipes policiais da 3ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/ 19º BPM) intensificaram o patrulhamento na região e localizaram dois suspeitos em atitude estranha.

As abordagens resultaram na apreensão de uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, com um carregador contendo 12 munições intactas. Um adolescente de 16 anos foi detido por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo, e um adulto de 22 anos, com antecedentes por resistência e ameaça, foi ouvido como testemunha.

Armamentos apreendidos

Na madrugada da última segunda-feira (25), a 3ª Cia/ 19º BPM foi acionada por denúncias de moradores sendo expulsos de casa. "As vítimas relataram que os suspeitos estariam coagindo moradores e impondo restrições na área", informou a PMCE, em nota.

Quatro suspeitos foram apontados por vítimas e levados ao 16º Distrito Policial (DP).

"Na unidade policial, os suspeitos foram autuados com base no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. O suspeito de 31 anos possui antecedentes criminais por receptação, posse ilegal de arma de fogo e posse de arma branca. O irmão dele de 28 anos por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O homem de 23 anos por homicídio doloso e organização criminosa. A mulher de 31 anos não possuía antecedentes criminais", aponta a PMCE.