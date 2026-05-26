Cearense de 28 anos desaparece durante passeio de moto aquática em Ilhabela (SP)

O cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desapareceu no último domingo (24) durante passeio em uma moto aquática na Praia Ponta das Canas, na região sul de Ilhabela, em São Paulo. O jovem estava acompanhado de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que a mulher foi encontrada na manhã desta terça-feira (26), por uma embarcação de pescadores em alto mar, durante o terceiro dia de buscas.

Após a localização, equipes da corporação realizaram o resgate da vítima e a encaminharam ao Hospital Municipal de Ilhabela.

Já Dheorge continua desaparecido. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ilhabela, que mantém diligências para localizar o jovem.

Moto aquática é encontrada à deriva

Conforme informações cedidas pelos bombeiros, Dheorge e Bruna estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha e saíram de moto aquática por volta das 16h de domingo sem informar o destino.

A moto aquática usada pelos dois foi encontrada à deriva em alto-mar na manhã de segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do local onde eles haviam sido vistos pela última vez.

O jovem teria viajado para o litoral paulista a passeio com os amigos no dia 18 de maio.

Dheorge é natural de Alcântaras, no Ceará, mas já vive há 10 anos em São José do Rio Preto, Interior de São Paulo.

Legenda: Dheorge foi morar em São Paulo em busca de novas oportunidades de emprego. Foto: Reprodução/Instagram.

Família tem esperanças de resgate

Em vídeo, a mãe de Dheorge disse estar esperançosa com o resgate do filho, e que a expectativa aumentou após Bruna ter sido encontrada.

"Dela ter aparecido foi uma esperança grande que traz porque a gente fica naquela expectativa que vão encontrar ele também. E que tem chance de estar vivo também", disse Maria de Fátima Pereira Bernadino, de 49 anos.

A mãe também pediu que as equipes de busca não parem os trabalhos. “Estamos aqui na esperança que venha uma notícia boa ou o que Deus tiver reservado pra nós. Mas que eles fiquem tentando, tentando. Que não desistam logo. Que tenham mais paciência", afirmou.

Segundo Maria de Fátima, a família, que mora no Ceará, não tem condições de viajar até o litoral paulista, mas que conta com o empenho dos bombeiros.

“Nossa única esperança é essa: que os bombeiros tenham paciência com nós, família, e fiquem insistindo mais um tempo pra ver se conseguem achar ele”, contou.

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Jovem se mudou para SP em busca de emprego

Um tio de Dheorge, Benedito Ferreira, explicou que o jovem decidiu se mudar para o Estado em busca de oportunidade de emprego.

Segundo relato de Benedito ao g1, o sobrinho já trabalhou como pizzaiolo em um estabelecimento do município durante anos, mas que atualmente estava desempregado.

O tio diz que acredita no sucesso do resgaste do sobrinho. "Estamos aflitos, mas temos fé que ele será resgatado com vida”, afirmou Benedito.