Dupla em moto aquática assalta casal que andava de caiaque no mar em SP
Casal passeava de caiaque particular quando foi abordado em São Vicente (SP).
Uma dupla de suspeitos em uma moto aquática assaltou um casal que passeava de caiaque no mar da praia de São Vicente, no litoral de São Paulo, nesse domingo (21), e levou alianças avaliadas em R$ 17 mil. Um vídeo do momento foi filmado por um banhista que estava na faixa de areia.
Os suspeitos chegaram a agredir uma das vítimas com o remo. Famílias, incluindo crianças, brincavam e se banhavam no mar no momento do assalto.
Por nota, a Prefeitura de São Vicente disse que a Polícia Militar atendeu a ocorrência, e que a Capitania dos Portos fiscalizou as marinas da cidade. No entanto, os locais estavam fechados, e não foram encontradas embarcações no mar.
Casal foi encurralado no mar
O portal g1 apurou que o casal mora na região litorânea e comprou o caiaque recentemente. A mulher, de 47 anos, que teve a identidade preservada, disse que os dois primeiros assustaram eles jogando água na direção do caiaque.
Em seguida, anunciaram o assalto e andaram em círculos para intimidar o casal. Ela contou à reportagem ainda que o marido tentou argumentar e informar que eles moravam perto, porém os suspeitos perderam a paciência.
"Eles aproveitaram que o nosso remo caiu no mar e começaram a bater no meu marido. Começaram a bater nas costas, na nuca, na cabeça. Eu fiquei em pânico porque eu falei assim: se ele desmaia aqui, morre afogado", revelou a mulher.