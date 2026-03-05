Presos por estupro coletivo em Copacabana estão detidos em celas separadas

Os quatro acusados de estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro, estão presos em celas separadas. Os jovens estão detidos na Cadeia José Frederico Marques, em Benfica, que funciona como porta de entrada do sistema penitenciário do estado. A Secretaria de Administração Penitenciária do RJ (Seap) detalhou que todos estão se alimentando normalmente. As informações são do g1.

Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Bertho, 19, se entregaram na terça-feira (3). Já Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18, foram detidos na quarta-feira (4).

O estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos teve cinco envolvidos. No entanto, o quinto jovem é menor de idade e deve responder a fato análogo ao crime de estupro.

Todos viraram réus pelo crime e por cárcere privado. Além disso, há o agravante de a vítima ser menor de idade. A audiência de custódia dos presos estava prevista para ocorrer a partir da tarde desta quinta-feira (5).

Entenda o caso

O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.

O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.