Ator José Dumont é preso após condenação por estupro
Em 2022, o ator já havia sido preso por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil.
O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na noite da última-terça (3) pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro após condenação por estupro de vulnerável. A pena estabelecida foi de nove anos e quatro meses.
Em 2022, o ator foi denunciado por levar, mais de uma vez, um menor de 11 anos para o próprio apartamento. Conforme as investigações, o menino seria fã do trabalho de Dumont, que teria se aproveitado disso para levá-lo ao local.
Dumont também dava presentes e ajuda financeira ao menor. Investidas íntimas foram captadas por câmeras de vigilância. Nas investigações subsequentes, um mandado de busca e apreensão na casa do ator revelou que ele guardava mais de 200 arquivos de pornografia infantil.
Na época, ele chegou a ser preso em flagrante pelo armazenamento dos conteúdos, tendo sido liberado mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica após cerca de um mês.
Em 2023, o ator voltou a ser preso, dessa vez de maneira preventiva, pelo crime de estupro de vulnerável. Na ocasião, ele foi novamente condenado pelo armazenamento de conteúdos sexuais envolvendo crianças e adolescentes, mas teve a pena atenuada por conta da idade.
Carreira na TV e no cinema
O paraibano José Dumont começou a atuar nos anos 1970, participando de filmes como “O Homem que Virou Suco”, “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” e “A Hora da Estrela”.
Já na televisão, o ator ficou conhecido por participações em novelas como a primeira versão de “Pantanal”, “América” e “Nos Tempos do Imperador”, além de séries e minisséries “Lampião e Maria Bonita”, “Onde Nascem os Fortes” e “Segunda Chamada”.