José Dumont é preso por pedofilia no Rio de Janeiro, diz site

O ator José Dumont, que fez parte do elenco da novela 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo, foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil, nesta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro. As informações são do site Notícias da TV.

O artista é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia. Conforme a publicação, a prisão ocorreu hoje em uma ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima.

Segundo o site, José Dumont é suspeito de ter mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, ao qual teria oferecido ajuda financeira.

Legenda: Imagem do ator preso foi divulgada pelo programa 'Cidade Alerta', da RecordTV Foto: Reprodução/RecordTV

Relacionamento com adolescente

Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação do ator com o adolescente. O registro serviu de base para a investigação policial, e oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont.

Durante a operação policial, foram encontrados imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça.

Ator da Globo

Nascido em Bananeiras, cidade da Paraíba, José Dumont trabalhou em várias tramas na televisão. Em passagens pela Rede Globo, ele atuou em 'Corpo a Corpo', 'De Quina pra Lua', 'Terra Nostra', 'América', 'Velho Chico', 'I Love Paraisópolis', 'Nos Tempos do Imperador', entre outras.

Também trabalhou na extinta Rede Manchete por dez anos em obras como 'Carmem', 'Olho por Olho', 'Pantanal', 'A História de Ana Raio' e 'Zé Trovão' e 'Mandacaru'.

Já ganhou prêmio de melhor ator coadjuvante do Grande Prêmio Brasileiro de Cinema por interpretar o papel de Miranda em '2 Filhos de Francisco', filme que conta a história de Zezé di Camargo e Luciano.