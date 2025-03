Ceará x Confiança-SE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Antes da primeira decisão do Campeonato Cearense, o Ceará encara o Confiança-SE, nesta quarta-feira (12), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, as equipes decidem quem avança para a próxima etapa nos pênaltis. Em meio às polêmicas do maior palco do futebol cearense, o confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Veja também Jogada Ceará chega com dez jogos invictos para semana decisiva na Copa do Brasil e no Campeonato Cearense Jogada Ceará anuncia volante Lucas Lima, ex-São Bernardo Jogada Biometria facial só será usada em três setores do Castelão no Clássico-Rei pelo Cearense

Depois de eliminar o Maracanã e conseguir vaga na grande final do Campeonato Cearense, o Ceará deve utilizar o time titular contra o Confiança-SE. O Alvinegro vive sequência positiva de dez partidas sem derrota, com nove vitórias e um empate. Em meio a este recorte, o Vovô venceu o Sergipe por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, fora de casa.

O Confiança também chega com pensamento positivo para o duelo depois de bater o Falcon por 2 a 1, pela semifinal de ida do Campeonato Sergipano. O resultado deixa vantagem para o Dragão do Bairro Industrial no estadual. Assim como o Ceará, a equipe do técnico Waguinho Dias teve dois treinos, o último aconteceu ontem à tarde, no CT do Floresta.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SporTV, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO EM BOM MOMENTO

O próprio Léo Condé já destacou em coletiva, depois de bater o América-RN, que o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil são prioridades no primeiro trimestre do time de Porangabuçu. A equipe chega embalada com 12 partidas no ano, somando 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O equilíbrio entre defesa e ataque é outro ponto positivo no Ceará, com 24 gols marcados e 5 sofridos até aqui.

Quem chegou e assumiu a titularidade foi o centroavante Pedro Raul, que já soma três gols e uma assistência em três partidas na temporada. Em comparação com os números do atleta em outras equipes, como Corinthians (4 gols em 38 jogos) e Toluca-MEX (4 gols em 19 jogos), o camisa 9 também vive seu melhor momento nas últimas temporadas.

Com a decisão do estadual pela frente, Léo Condé lamentou o curto tempo de descanso e preparação, já que tem o duelo diante do Dragão neste meio de semana. Apesar disso, o comandante alvinegro aproveitou a coletiva para convocar a torcida para a decisão desta noite.

“[Clássico-Rei] é um jogo que mexe com a cidade. A gente sabe que é um jogo que o torcedor espera muito, principalmente por ser uma final. Só que a gente, enquanto profissional, olha um pouco a questão do jogo de sábado. Mas nós temos um jogo decisivo na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Não vou aqui chorar as pitangas. É o calendário. Queria muito ter uma semana aberta para preparar para esse jogo tão decisivo”, destaca Léo Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

Em meio as respostas, o treinador ressaltou a relevância do duelo e um Ceará com “força máxima” em busca de avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Com base nisso, os atletas titulares que não atuaram contra o Maracanã, no domingo, devem iniciar hoje a onzena inicial alvinegra.

Na tarde da terça-feira, o Ceará conseguiu regularizar o volante Lucas Lima, de 24 anos, que veio do São Bernardo-SP. O atleta teve seu nome publicado no BID e, com isso, pode estrear pelo Vovô já diante do Dragão. O jogador atuou em 41 partidas pelo Bernô, 12 nesta temporada, no Campeonato Paulista.

COMO CHEGA O DRAGÃO

Assim como o Ceará, o Confiança teve apenas dois dias de preparação para o duelo. Apesar de ter vencido o Falcon-SE, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Sergipano fora de casa, por 2 a 1, o técnico Waguinho Dias não gostou da postura da sua equipe no duelo.

“No intervalo nós tentamos mexer com o brio de cada atleta, mostrarmos o que nós poderíamos, tanto é que com um minuto de jogo no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol da vitória. Mas o resultado foi importante, o desempenho, todos os atletas estão cientes que não foi tão bom”, avalia o treinador. Waguinho Dias Técnico do Confiança-SE

Para encarar o Vovô, o Dragão tem o retorno do atacante Neto, artilheiro da equipe no ano com 8 gols, que por força de contrato, não encarou o clube ao qual tem vínculo, o Falcon. Em 15 partidas na temporada, o time sergipano tem 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe conseguiu balançar as redes em 37 oportunidades e teve a defesa vazada 14 vezes.

Dessas partidas no ano, apenas três jogadores atuaram em todas elas: Fábio Silva, Rodriguinho e Ronald Camarão. O último, inclusive, puxa a artilharia depois de Neto, com seis gols, seguido por Rodriguinho, que tem cinco tentos marcados, mesmo número do colombiano Brainer Camilo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Éder (Marllon), Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Confiança-SE: Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Airton; Fábio, Luiz Otávio, André Lima; Ronald Camarão, Brayner Camilo, Rodriguinho (Thiago Santos). Técnico: Waguinho Dias.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CONFIANÇA-SE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 12/03/25 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)