Reapresentação do Fortaleza conta com 23 atletas e sem o técnico Thiago Carpini; Veja lista

Até o dia 5 de janeiro, todo o grupo deve se reapresentar; Carpini comandará primeiro treino no próximo dia 3

Escrito por
Fernanda Alves
(Atualizado às 21:32)
Jogada
Legenda: Lucas Sasha, Matheus Pereira, Rodrigo, Lucas Crispim, Moisés e Allanzinho, respectivamente.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Focado na temporada 2026, o Fortaleza se reapresentou nesta segunda-feira (29) no Centro de Excelência Alcides Santos. Os 23 atletas que participaram das atividades foram comandados pela comissão técnica do treinador Thiago Carpini, que tinha uma viagem familiar agendada antes de assinar com o Tricolor de Aço e só se apresentará no dia 3 de janeiro.

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, estiveram em atividades os goleiros Brenno, Helton Leite, Vinícius Silvestre e Magrão; os laterais Mancuso, Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Weverson; o zagueiro Cristovam; os volantes Sasha, Rodrigo, Rossetto e Matheus Pereira; os meias Pochettino, Pablo Roberto, Pierre, Prior e Crispim; e os atacantes Bareiro, Herrera, Moisés, Kayke e Allanzinho.

O goleiro João Ricardo deve se apresentar nesta terça-feira (30). Até o dia 5 de janeiro, mais onze jogadores vão retornar às atividades, conforme o agendamento de exames cardiológicos e testes físicos.

Uma das novidades são os retornos do zagueiro Cardona, que estava emprestado ao Tigre-ARG e o volante Kauan, retornando após empréstimo ao Atlético-GO. Os outros que compõem a lista são o recém-contratado lateral-direito Mailton; os zagueiros Brítez, Benevenuto e Kuscevic; o volante Zé Welison; o meia Martínez; e os atacantes Breno Lopes, Lucero e Deyverson.

A comissão de Carpini pretende aproveitar os três primeiros dias para otimizar as avaliações, iniciando pelas fisioterápicas, juntamente com a de força. Haverá atividades com bola, avaliando o desempenho de cada atleta.

Após o recesso do Réveillon, os próximos dias até a estreia no Cearense contra o Ferroviário, no dia 11 de janeiro, estão programados os treinos com bola e de força, para estruturação a longo prazo do grupo.

