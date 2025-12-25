Fortaleza anuncia Mailton, ex-São Paulo, como primeiro reforço para 2026

O lateral-direito Mailton é o novo reforço do Fortaleza. O clube anunciou a contratação do atleta nesta quinta-feira (25). O jogador de 27 anos chega por empréstimo junto ao São Paulo até o fim de 2026. É o primeiro reforço anunciado pelo Tricolor do Pici com foco na temporada de 2026.

"Tem boa condição física, de muito apoio ao ataque. Foi muito bem na última Série B pela Chapecoense, com vários gols e assistências. Tanto é que foi para o São Paulo na Série A e agora a gente conseguiu trazê-lo. Quando levamos o nome para o Carpini, ele de imediato disse que gostaria do jogador, que contaria com ele, que seria útil dentro do modelo de jogo. E o jogador também demonstrou muito interesse de vir para o Fortaleza", afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF.

O jogador comemorou o acerto nas redes sociais.

"Feliz e muito motivado. Espero que seja uma temporada de muitas conquistas", escreveu o atleta.

Legenda: Mailton comemora acerto com o Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram

O atleta foi revelado pelo Palmeiras e tem passagem pelo futebol ucraniano, quando defendeu o Metalist. Na Série B de 2019, foi eleito o melhor da posição quando defendeu o Operário-PR. No ano seguinte, vestiu a camisa do Atlético-MG, onde foi campeão Mineiro.

Legenda: Mailton é o primeiro reforço do Fortaleza para 2026. Foto: Divulgação/Fortaleza

FICHA TÉCNICA

Nome: Mailton dos Santos de Sá

Data de nascimento: 31/05/1998 - 27 anos

Naturalidade: Paraíso do Norte - PR

Posição: Lateral-direito

Clubes: Palmeiras-SP, Santa Cruz-PE, Mirassol-SP, Operário-PR, Atlético-MG, Coritiba-PR, Metalist-UKR, Chapecoense, SC, Ponte Preta-SP, São Paulo-SP e Fortaleza.