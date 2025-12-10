Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

A queda do Fortaleza para segunda divisão trará consequências drásticas para a formação do elenco em 2026. O Leão terá que fazer uma grande reformulação nas suas peças. A principal missão do departamento de futebol será reduzir a folha salarial e buscar um elenco forte para buscar o acesso para a Série A, em 2027. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Leão do Pici.

QUEM O FORTALEZA CONTRATOU

Até o momento, o Fortaleza não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas.

QUEM PODE VIR PARA O FORTALEZA EM 2026

O mercado da bola do Fortaleza ainda não começou. O CEO do clube, Marcelo Paz, prometeu se reunir com o conselho da SAF para definir seu futuro no clubo. Após essa reunião, o time irá ao mercado em busca de peças.

QUEM VAI SAIR DO FORTALEZA

Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão

Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

Yago Pikachu deixa o Fortaleza após cinco temporadas

Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira

Meia-atacante do Fortaleza, Lucca Prior recebe sondagem do Remo

QUAL O TEMPO DE CONTRATO DOS JOGADORES DO FORTALEZA

O Fortaleza encerrou o ano de 2025 com 38 jogadores. O colunista Alexandre Mota listou a situação de contrato de cada jogador. Confira abaixo.

Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza:

Goleiros (5)

João Ricardo: até o fim de 2027

Helton Leite: até o fim de 2026

Brenno: até o fim de 2027

Vinicius Silvestre: até o fim de 2026

Magrão: até o fim de 2026

Zagueiros (6)

Brítez: até o fim de 2027

Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025

Kuscevic: até o fim de 2028

Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025

Benevenuto: até o fim de 2026

Cristovam: até fevereiro de 2027

Laterais-esquerdos (3)

Bruno Pacheco: até o fim de 2026

Diogo Barbosa: até o fim de 2026

Weverson Costa: até o fim de 2026

Laterais-direitos (2)

Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028

Tinga: até o fim de 2026

Volantes (8)

Lucas Sasha: até o fim de 2026

Matheus Pereira: até o fim de 2027

Zé Welison: até o fim de 2026

Rodrigo: até o fim de 2028

Martínez: até junho de 2027

Rossetto: até o fim de 2027

Pablo Roberto: até o fim de 2028

Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025

Meias (4)

Pochettino: até o fim de 2027

Lucas Crispim: até o fim de 2026

Lucca Prior: até o fim de 2027

Guzmán: até o fim de 2027

Atacantes (10)