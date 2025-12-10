Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai
Após rebaixamento, time terá que se reformular para próxima temporada
A queda do Fortaleza para segunda divisão trará consequências drásticas para a formação do elenco em 2026. O Leão terá que fazer uma grande reformulação nas suas peças. A principal missão do departamento de futebol será reduzir a folha salarial e buscar um elenco forte para buscar o acesso para a Série A, em 2027. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Leão do Pici.
QUEM O FORTALEZA CONTRATOU
Até o momento, o Fortaleza não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas.
QUEM PODE VIR PARA O FORTALEZA EM 2026
O mercado da bola do Fortaleza ainda não começou. O CEO do clube, Marcelo Paz, prometeu se reunir com o conselho da SAF para definir seu futuro no clubo. Após essa reunião, o time irá ao mercado em busca de peças.
QUEM VAI SAIR DO FORTALEZA
Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão
Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax
Yago Pikachu deixa o Fortaleza após cinco temporadas
Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira
Meia-atacante do Fortaleza, Lucca Prior recebe sondagem do Remo
QUAL O TEMPO DE CONTRATO DOS JOGADORES DO FORTALEZA
O Fortaleza encerrou o ano de 2025 com 38 jogadores. O colunista Alexandre Mota listou a situação de contrato de cada jogador. Confira abaixo.
Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza:
Goleiros (5)
- João Ricardo: até o fim de 2027
- Helton Leite: até o fim de 2026
- Brenno: até o fim de 2027
- Vinicius Silvestre: até o fim de 2026
- Magrão: até o fim de 2026
Zagueiros (6)
- Brítez: até o fim de 2027
- Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025
- Kuscevic: até o fim de 2028
- Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025
- Benevenuto: até o fim de 2026
- Cristovam: até fevereiro de 2027
Laterais-esquerdos (3)
- Bruno Pacheco: até o fim de 2026
- Diogo Barbosa: até o fim de 2026
- Weverson Costa: até o fim de 2026
Laterais-direitos (2)
- Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028
- Tinga: até o fim de 2026
Volantes (8)
- Lucas Sasha: até o fim de 2026
- Matheus Pereira: até o fim de 2027
- Zé Welison: até o fim de 2026
- Rodrigo: até o fim de 2028
- Martínez: até junho de 2027
- Rossetto: até o fim de 2027
- Pablo Roberto: até o fim de 2028
- Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025
Meias (4)
- Pochettino: até o fim de 2027
- Lucas Crispim: até o fim de 2026
- Lucca Prior: até o fim de 2027
- Guzmán: até o fim de 2027
Atacantes (10)
- Lucero: até o fim de 2027
- Deyverson: até o fim de 2026
- Adam Bareiro: até o fim de 2027
- Kayke (emprestado pelo Botafogo): até junho de 2026
- Marinho: até o fim de 2025
- Pikachu: até o fim de 2025
- José Herrera: até junho de 2030
- Moisés: até o fim de 2027
- Breno Lopes: até o fim de 2028
- Allanzinho: até o fim de 2027