Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Após rebaixamento, time terá que se reformular para próxima temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:23)
Jogada
Legenda: A equipe de esportes do Diário do Nordeste atualiza para você em tempo real todas as movimentações do mercado do Tricolor
Foto: Arte/SVM

A queda do Fortaleza para segunda divisão trará consequências drásticas para a formação do elenco em 2026. O Leão terá que fazer uma grande reformulação nas suas peças. A principal missão do departamento de futebol será reduzir a folha salarial e buscar um elenco forte para buscar o acesso para a Série A, em 2027. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Leão do Pici.

QUEM O FORTALEZA CONTRATOU

Até o momento, o Fortaleza não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas. 

QUEM PODE VIR PARA O FORTALEZA EM 2026

O mercado da bola do Fortaleza ainda não começou. O CEO do clube, Marcelo Paz, prometeu se reunir com o conselho da SAF para definir seu futuro no clubo. Após essa reunião, o time irá ao mercado em busca de peças. 

QUEM VAI SAIR DO FORTALEZA

Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão

Fortaleza não exercerá opção de compra de Gastón Avila, que voltará ao Ajax

Yago Pikachu deixa o Fortaleza após cinco temporadas

Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira

Meia-atacante do Fortaleza, Lucca Prior recebe sondagem do Remo

QUAL O TEMPO DE CONTRATO DOS JOGADORES DO FORTALEZA

O Fortaleza encerrou o ano de 2025 com 38 jogadores. O colunista Alexandre Mota listou a situação de contrato de cada jogador. Confira abaixo.

Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza:

Goleiros (5)

  • João Ricardo: até o fim de 2027
  • Helton Leite: até o fim de 2026
  • Brenno: até o fim de 2027
  • Vinicius Silvestre: até o fim de 2026
  • Magrão: até o fim de 2026

Zagueiros (6)

  • Brítez: até o fim de 2027
  • Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025
  • Kuscevic: até o fim de 2028
  • Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025
  • Benevenuto: até o fim de 2026
  • Cristovam: até fevereiro de 2027

Laterais-esquerdos (3)

  • Bruno Pacheco: até o fim de 2026
  • Diogo Barbosa: até o fim de 2026
  • Weverson Costa: até o fim de 2026

Laterais-direitos (2)

  • Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028
  • Tinga: até o fim de 2026

Volantes (8)

  • Lucas Sasha: até o fim de 2026
  • Matheus Pereira: até o fim de 2027
  • Zé Welison: até o fim de 2026
  • Rodrigo: até o fim de 2028
  • Martínez: até junho de 2027
  • Rossetto: até o fim de 2027
  • Pablo Roberto: até o fim de 2028
  • Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025

Meias (4)

  • Pochettino: até o fim de 2027
  • Lucas Crispim: até o fim de 2026
  • Lucca Prior: até o fim de 2027
  • Guzmán: até o fim de 2027

Atacantes (10)

  • Lucero: até o fim de 2027
  • Deyverson: até o fim de 2026
  • Adam Bareiro: até o fim de 2027
  • Kayke (emprestado pelo Botafogo): até junho de 2026
  • Marinho: até o fim de 2025
  • Pikachu: até o fim de 2025
  • José Herrera: até junho de 2030
  • Moisés: até o fim de 2027
  • Breno Lopes: até o fim de 2028
  • Allanzinho: até o fim de 2027
Foto de Bellingham, do Real Madrid

Jogada

Real Madrid x Manchester City: pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Samir de Carvalho* Há 14 minutos

Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Presidente do time prometeu mudar em mais de 50% as peças do elenco atual

Redação Há 33 minutos

Jogada

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Após rebaixamento, time terá que se reformular para próxima temporada

Redação Há 34 minutos
Foto de Gastón Ávila, Matheus Pereira e Pochettino

Jogada

São Paulo mira contratação de trio do Fortaleza para 2026

A equipe paulista busca por negociações por empréstimo para reforçar a equipe na temporada 2026

Fernanda Alves Há 46 minutos
Foto do Tinga, do Fortaleza

Jogada

Ídolo do Fortaleza, Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão

Um dos motivos da negociação é para o fim de ciclo do atleta no Tricolor de Aço

Fernanda Alves Há 2 horas
Foto de Matheus Pereira, do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro x Corinthians: pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* 10 de Dezembro de 2025