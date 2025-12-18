Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza: ‘bastante procura’

Juan Pablo Lucero, centroavante do Fortaleza, tem recebido propostas de equipes do Brasil e do exterior para a temporada 2026, de acordo com o empresário do argentino, Marcelo Lipatin, em entrevista ao programa Central do Mercado, da GE TV.

“Tem tido bastante procura: clubes da Série A, do exterior, da América Latina, clubes que disputam a Libertadores. A gente tem conversado com ele, com o Fortaleza, e busca a melhor solução para o atleta e o clube. A gente, nos próximos dias, espera ter uma definição com relação ao futuro dele”, explicou Lipatin na entrevista.

Legenda: Lucero durante Fortaleza x Sportivo Trinidense Foto: Kid Júnior / SVM

De acordo com o agente, o rebaixamento do Fortaleza para a Série B dificulta a permanência do atacante no Pici, principalmente do ponto de vista financeiro. Assim, as chances de permanência são pequenas, apesar de Lucero querer continuar no Brasil.

“A nossa prioridade seria continuar no mercado nacional, até porque é um jogador que tem quase 60 gols em três anos e ele tem mercado aberto aqui. Os clubes nos procuram também, então o nosso desejo seria encontrar uma alternativa boa aqui”, concluiu.