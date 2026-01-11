Diário do Nordeste
Sob comando de Mozart, Ceará retoma atividades com foco no Maranguape

Equipes se enfrentam na quarta-feira, pelo Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:44)
Jogada
Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O elenco do Ceará retomou as atividades de pré-temporada neste domingo (11). Após um  dia de descanso, o grupo comandado pelo técnico Mozart está com foco total no Campeonato Cearense. A estreia da equipe principal e do técnico no comando do Vovô será diante do Maranguape, na próxima rodada.

O grupo realizou atividades no período da manhã, no CT de Porangabuçu. A comissão técnica orientou atividades com foco na parte tática, que puderam aperfeiçoar durante um coletivo. A equipe profissional ainda vai realizar mais duas atividades antes da disputa, nas tardes de segunda e terça-feira. 

O Alvinegro entra em campo na quarta-feira (14), quando encara o Gavião da Serra na segunda rodada do estadual. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

