Sob comando de Mozart, Ceará retoma atividades com foco no Maranguape

O elenco do Ceará retomou as atividades de pré-temporada neste domingo (11). Após um dia de descanso, o grupo comandado pelo técnico Mozart está com foco total no Campeonato Cearense. A estreia da equipe principal e do técnico no comando do Vovô será diante do Maranguape, na próxima rodada.

O grupo realizou atividades no período da manhã, no CT de Porangabuçu. A comissão técnica orientou atividades com foco na parte tática, que puderam aperfeiçoar durante um coletivo. A equipe profissional ainda vai realizar mais duas atividades antes da disputa, nas tardes de segunda e terça-feira.

O Alvinegro entra em campo na quarta-feira (14), quando encara o Gavião da Serra na segunda rodada do estadual. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.