Quixadá vence Maracanã e embola disputa pela permanência no Cearense 2026
Canarinho do Sertão venceu a partida por 3x2 no Almir Dutra
Em um jogo emocionante, o Quixadá venceu o Maracanã por 3x2, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na noite desta quarta-feira (4), pela 2ª rodada do quadrangular da permanência. O Canarinho do Sertão ganhou com um gol nos minutos finais, marcado por Lucão, aos 48 do 2º tempo.
O Quixinha saiu na frente, abrindo 2 a 0, com gols de Vinícius Canindé, aos 21 do 1º tempo e Lucão, aos 13 do 2º tempo, mas o Maracanã reagiu, buscando o empate com João Gabriel, aos 20 do 2º tempo e Testinha aos 31. Mas nos acréscimos, já com um jogador a mais - Testinha foi expulso nos acréscimos - um minuto depois, Lucão marcou o gol da vitória do Quixadá.
Com o resultado, o Quixadá chega a 3 pontos no quadrangular da permanência, deixando o Maracanã com um ponto. O Maranguape lidera com 4 pontos e o Tirol tem 3. As quartro equipes podem permanecer ou cair. Dois permanecerão na elite e dois serão rebaixados.
Próxima rodada
No dia 9, acontecerá a última rodada do quadrangular:
09/02 - 19h - Abilhão
Quixadá x Maranguape
09/02 - 19h - PV
Tirol x Maracanã