Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quixadá vence Maracanã e embola disputa pela permanência no Cearense 2026

Canarinho do Sertão venceu a partida por 3x2 no Almir Dutra

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:36)
Jogada
Legenda: O Quixadá venceu o Maracanã e respirou na luta pela permanência
Foto: @soaresx_fotografo

Em um jogo emocionante, o Quixadá venceu o Maracanã por 3x2, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na noite desta quarta-feira (4), pela 2ª rodada do quadrangular da permanência. O Canarinho do Sertão ganhou com um gol nos minutos finais, marcado por Lucão, aos 48 do 2º tempo.

O Quixinha saiu na frente, abrindo 2 a 0, com gols de Vinícius Canindé, aos 21 do 1º tempo e Lucão, aos 13 do 2º tempo, mas o Maracanã reagiu, buscando o empate com João Gabriel, aos 20 do 2º tempo e Testinha aos 31. Mas nos acréscimos, já com um jogador a mais - Testinha foi expulso nos acréscimos - um minuto depois, Lucão marcou o gol da vitória do Quixadá.

Com o resultado, o Quixadá chega a 3 pontos no quadrangular da permanência, deixando o Maracanã com um ponto. O Maranguape lidera com 4 pontos e o Tirol tem 3. As quartro equipes podem permanecer ou cair. Dois permanecerão na elite e dois serão rebaixados.

Próxima rodada

No dia 9, acontecerá a última rodada do quadrangular: 

09/02 - 19h - Abilhão
Quixadá x Maranguape

09/02 - 19h - PV
Tirol x Maracanã

Assuntos Relacionados

Jogada

Confira os homenageados no Prêmio Esporte Ceará em todas as categorias

Premiação destaca talentos, gestores e personalidades que impulsionaram o esporte cearense em 2025

Redação Há 16 minutos

Jogada

Quixadá vence Maracanã e embola disputa pela permanência no Cearense 2026

Canarinho do Sertão venceu a partida por 3x2 no Almir Dutra

Vladimir Marques Há 32 minutos

Jogada

Definida carga de ingressos para cada torcida e setores no Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão, no domingo pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 50 minutos

Jogada

Grêmio x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Palmeiras x Vitória: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Ceará anuncia saída de João Marcos, analista de mercado da base

João Marcos foi ex-volante do clube e fez história no Vovô, com acessos em 2009 e 2017

Vladimir Marques 04 de Fevereiro de 2026