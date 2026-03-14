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Atletas do Fortaleza Basquete Cearense protestam em jogo por salários atrasados

Os atletas ficaram parados com a posse de bola durante 20 segundos contra o Rio Claro nesta sexta-feira (13)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
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Os atletas do Fortaleza Basquete Cearense realizaram um protesto, nesta sexta-feira (13), reinvidicando dois meses de salários atrasados no clube. A ação ocorreu no início do confronto com o Rio Claro-SP, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada 2025-2026.

Após o apito inicial e a conquista da posse da bola, o quinteto inicial do Fortaleza BC colocou a bola no chão e prendeu a posse, sem movimentações. No ato, ficaram 20 segundos nessa posição até sofrer uma punição e repassar a posse para o time adversário, que venceu a partida por 93 a 72.

Com o resultado, a equipe cearense permaneceu na 18ª colocação geral, com 37 pontos, enquanto o Rio Claro é o 15º, com 41. Assim, o time segue longe da zona de playoff, que abre na 16ª colocação.

Por meio de nota oficial à reportagem, a diretoria do Fortaleza BC ressaltou que o movimento dos atletas é legítimo, que mantém diálogo com o elenco e que trabalha para avançar em patrocínios que possam equilibrar financeiramente o projeto, a exemplo de um suporte da Prefeitura de Fortaleza.

Veja nota da diretoria do Fortaleza Basquete Cearense

"O Fortaleza Basquete Cearense reconhece a legitimidade da manifestação simbólica realizada por seus atletas antes da partida desta noite e reafirma o respeito absoluto aos profissionais que representam o clube dentro de quadra.

A diretoria tem mantido diálogo permanente com os atletas e seus representantes, compartilhando de forma transparente o momento financeiro do projeto e atualizando o cronograma de quitação das obrigações, à medida que sejam formalizados e recebidos os recursos provenientes de contratos de patrocínio com parceiros públicos e privados.

O clube segue em tratativas avançadas para a formalização de apoios institucionais importantes para a continuidade do projeto, entre eles o patrocínio da Prefeitura de Fortaleza, iniciativa que reconhecemos como estratégica para o fortalecimento do esporte de alto rendimento da cidade e para a manutenção de um projeto que há 14 anos representa o Ceará e a cidade de Fortaleza na elite do basquetebol nacional.

Confiamos que, com a consolidação dessas parcerias, será possível normalizar o fluxo financeiro do clube e dar continuidade a um trabalho construído com credibilidade e compromisso com o desenvolvimento do basquete em nossa cidade e em nosso estado."

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