Ceará x Avaí na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (10) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza (CE).

O Ceará vem de derrota na última rodada, tendo perdido para o Operário-PR por 2 a 1, na 11ª rodada. O Vovô soma 13 pontos em 11 jogos disputados, e ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela. O time demitiu o técnico Mozart e está sem treinador efetivo.

Já o Avaí vem também de derrota, tendo perdido em casa para o Criciúma por 2 a 1 na rodada anterior. A equipe de Santa Catarina está atualmente na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, somando dez pontos em 11 rodadas disputadas.

Legenda: Melk (à direita), comemora gol do Vozão no Clássico-Rei Foto: THIAGO GADELHA / SVM

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O Ceará tem desfalques para esta partida. Lesionados, o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e o meia-atacante Vina. Suspensos, estão o volante Lucas Lima e o atacante Fernandinho, este último já acertado com o Mirassol.

Por outro lado, o técnico interino Anderson Batatais terá retornos para esta partida. O lateral-esquerdo Sánchez cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição, enquanto o centroavante Lucca recuperou-se de lesão no ombro.

Do lado do Avaí, os desfalques devem ser os jogadores Allyson, Cristiano, DG, Jefferson Maciel, Pedro Cuiabá, Rafael Bilu e Zé Ricardo, todos eles entregues ao departamento médico neste momento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Júlio César, Eder, Luizão e Sánchez; Dieguinho, João Gabriel e Melk; Matheus Araújo, Gustavo Prado e Wendel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Avaí: Léo Aragão; Wallison, João Maistro, Guilherme Aquino e Wesley Gasolina; Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

CEARÁ X AVAÍ | FICHA TÉCNICA