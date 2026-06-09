Náutico x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Onze dias após o último jogo na Série B, o Fortaleza volta os olhos para a competição para mais um duelo longe de casa. A equipe enfrenta o Náutico, nesta terça-feira (9), às 19h, no Estádio dos Aflitos, pela 12ª rodada da competição. O Leão do Pici ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos.

O Fortaleza vai para o duelo depois de ser finalista na Copa do Nordeste e ficar com o vice-campeonato, por ter perdido os dois jogos por 2 a 1 para o Vitória. Na Série B, na última rodada, o Tricolor perdeu para o Athletic-MG, por 1 a 0, fora de casa.

O Náutico também não foi bem na última rodada, sendo derrotado mais uma vez pelo rival Sport. Foram muitas chances criadas, mas o goleiro Thiago Couto impediu com boas defesas. Apesar do resultado negativo, o Timbu segue no G-6, em quinto lugar, com 19 pontos.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A partida tem transmissão do Premiere e Sportv. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

TIMBU COM ATLETA PUNIDO APÓS CONFUSÃO

O Náutico terá o retorno do volante Wenderson após cumprir suspensão. O atleta ficou fora do clássico contra o Sport.

Três atletas são desfalques no Timbu. O atacante Victor Andrade, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante Luiz Felipe foi punido pelo clube por agredir o meia Felipe Redaelli durante o treino de apronto. Já o atacante Paulo Sérgio sofreu uma lesão muscular e está no departamento médico.

Estão pendurados Derek, Felipe Saraiva, Guilherme dos Anjos, Hélio dos Anjos, Igor Fernandes, Matheus Silva e Yuri Silva.

LEÃO DO PICI COM LIMITAÇÕES APÓS NORDESTÃO

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, tem 24 atletas à disposição. Fora do jogo, Pierre segue cumprindo suspensão aplicada pelo STJD. Esse é o último duelo que ele tem para cumprir a punição.

O técnico terá o retorno de Rodrigo e Ronald, ambos ficaram fora da final contra o Vitória após suspensões por cartão.

A equipe retornou de Salvador no último domingo (7), treinou na tarde dessa segunda-feira (8) e viajou em seguida, sem muito tempo para descanso. Isso pode implicar nas escolhas de Carpini na escalação.

Seguem no departamento médico departamento médico Rosseto (edema muscular na panturrilha direita) e Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo).

Na lista de pendurados estão Lucas Sasha, Brítez, Lucas Emanoel, Vitinho, Rodrigo e Rodriguinho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos

Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Luan Freitas, Ronald e Kauã Rocha e Fuentes; Rodrigo, Ryan e Pochettino; Welliton e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | NÁUTICO X FORTALEZA

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife-PE

Data: 09/06/26 (terça-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR)

Quarto Árbitro: Maximiniano Fagundes de Assunção (PE)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)