Vídeo: Maçaneta quebra em apresentação de Diego Souza no Joinville e cena viraliza

Uma cena inusitada ocorreu na apresentação de Diego Souza como novo técnico do Joinville, nesta terça-feira (4). Ao tentar deixar a sala de imprensa, Derian Campos, vice-presidente do clube, foi abrir a porta e viu a maçaneta quebrar. A imagem viralizou e divertiu as redes sociais.
Derian havia dado às boas-vindas a Diego e tentou deixar o local. No momento em que buscou abrir a porta, o dirigente tocou a maçaneta, que veio junto com a mão dele.
Segurando o objeto quebrado, o vice do Joinville saiu da sala e pouco depois voltou para recolocar a peça na porta que havia ficado aberta. As cenas foram registradas pelo canal JoinvilleÔ, que transmitia a chegada do novo treinador.
A imagem repercutiu nas redes sociais e divertiu torcedores pelo país.
Vídeo: Reprodução/JoinvilleÔ