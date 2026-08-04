Vídeo: Maçaneta quebra em apresentação de Diego Souza no Joinville e cena viraliza

Novo treinador da equipe

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 21:55

Uma cena inusitada ocorreu na apresentação de Diego Souza como novo técnico do Joinville, nesta terça-feira (4). Ao tentar deixar a sala de imprensa, Derian Campos, vice-presidente do clube, foi abrir a porta e viu a maçaneta quebrar. A imagem viralizou e divertiu as redes sociais. 

Derian havia dado às boas-vindas a Diego e tentou deixar o local. No momento em que buscou abrir a porta, o dirigente tocou a maçaneta, que veio junto com a mão dele. 

Segurando o objeto quebrado, o vice do Joinville saiu da sala e pouco depois voltou para recolocar a peça na porta que havia ficado aberta. As cenas foram registradas pelo canal JoinvilleÔ, que transmitia a chegada do novo treinador.

A imagem repercutiu nas redes sociais e divertiu torcedores pelo país. 

Vídeo: Reprodução/JoinvilleÔ

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Fortaleza rescinde contrato com goleiro Brenno, que deve ir para o Sport
Jogada

Fortaleza rescinde contrato com goleiro Brenno, que deve ir para o Sport

Decisão de rescisão contratual foi em comum acordo

Vladimir Marques

Há 14 minutos

Imagem da notícia Vídeo: Maçaneta quebra em apresentação de Diego Souza no Joinville e cena viraliza
Jogada

Vídeo: Maçaneta quebra em apresentação de Diego Souza no Joinville e cena viraliza

Novo treinador da equipe

Redação

Há 20 minutos

Imagem da notícia Rompimento com gestão da SAF do Ferroviário será definida por assembleia ainda em agosto
Jogada

Rompimento com gestão da SAF do Ferroviário será definida por assembleia ainda em agosto

Conselheiros aprovaram a convocação e votação deve ocorrer na segunda quinzena do mês

Brenno Rebouças

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará renova contrato com atacante Gabriel Amaral, destaque da base, até 2028
Jogada

Ceará renova contrato com atacante Gabriel Amaral, destaque da base, até 2028

Jogador de 20 anos está integrado ao time principal do Alvinegro

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Kayck Pará, meia do Ceará, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15
Jogada

Kayck Pará, meia do Ceará, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15

Atleta participará de amistosos preparatórios para a Liga Evolução nos dias 19 e 22 de agosto

Vladimir Marques

Imagem da notícia FCF e MPCE irão capacitar mais de 100 árbitros no combate à violência contra a mulher
Jogada

FCF e MPCE irão capacitar mais de 100 árbitros no combate à violência contra a mulher

Formação também será feita com funcionários da entidade, que passa por sindicância interna após denúncias de assédio

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira