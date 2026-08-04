Jogador do São Paulo é preso após atropelar e matar idoso em Barueri

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, de 19 anos, jogador das categorias de base do São Paulo, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (3), após atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele recebeu liberdade provisória após audiência de custódia na manhã desta terça (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h50, na Alameda Rio Negro, em Alphaville. A vítima atravessava a via quando foi atingida pelo veículo conduzido por Nicolas. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar.

Suspeita de racha

A Polícia Civil investiga a possibilidade de que Nicolas participasse de um racha no momento do acidente. A suspeita consta no boletim de ocorrência e é baseada em depoimentos de testemunhas, imagens e outros elementos reunidos durante a investigação.

Antes do atropelamento, Nicolas havia jantado em um shopping da região ao lado dos também jogadores do São Paulo Igor Felisberto e Ryan Francisco. Segundo os relatos, cada um deixou o local em seu próprio veículo. Após serem informados do acidente, Igor e Ryan retornaram ao local, acompanharam o atendimento da vítima e prestaram depoimento à polícia.

Em depoimento, os três atletas negaram que disputavam um racha e afirmaram que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica antes de deixar o shopping.

Veja a nota divulgada por Nicolas

"A defesa do atleta Nicolas informa que, na noite da última segunda-feira, ele envolveu-se em um acidente de trânsito, no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia.

Imediatamente após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou toda a assistência, acionou o serviço de resgate e, posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Na ocasião, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava regular.

Nicolas já prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O caso encontra-se sob a defesa do advogado Dr. Guilherme Pacheco, que está adotando todas as medidas jurídicas necessárias e acompanhando integralmente a apuração dos fatos, provando sua integral inocência.

Manifestamos nossa solidariedade e aos seus familiares da pessoa envolvida.

Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, carinho e preocupação, e pedimos respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades."