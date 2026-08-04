Neymar deixa futuro em aberto e avalia aposentadoria

O atacante tem contrato com o Santos até o fim de 2026

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 09:30 (Atualizado às 09:45)
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Legenda: O atacante Neymar participou de 18 jogos pelo Santos em 2026, com oito gols e quatro assistências
Foto: Raul Baretta / Santos

O atacante Neymar ainda não sabe o próximo passo da carreira após a temporada de 2026. Com contrato junto ao Santos até dezembro, o atacante de 34 anos deixou em aberto o novo capítulo, que pode ser a permanência no clube, saída ou mesmo aposentadoria. A afirmação foi feita na noite desta segunda-feira (3) durante participação em um leilão do Instituto Neymar Jr, em São Paulo.

"Não sei quanto tempo. Não penso em parar, nem sei até quando vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos. Pretendo cumprir o contrato, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível e depois vou pensar quando acabar meu contrato se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo".
Neymar
Atacante do Santos

No ano vigente pelo Peixe, Neymar soma 18 jogos, com oito gols e quatro assistências. O camisa 10 também participou da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas comunicou o fim da trajetória canarinha.

O próximo compromisso é nesta terça (4), às 21h30, diante do Remo, no Mangueirão/PA, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, empataram sem gols na Vila Belmiro.

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