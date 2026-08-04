Neymar deixa futuro em aberto e avalia aposentadoria

O atacante Neymar ainda não sabe o próximo passo da carreira após a temporada de 2026. Com contrato junto ao Santos até dezembro, o atacante de 34 anos deixou em aberto o novo capítulo, que pode ser a permanência no clube, saída ou mesmo aposentadoria. A afirmação foi feita na noite desta segunda-feira (3) durante participação em um leilão do Instituto Neymar Jr, em São Paulo.
"Não sei quanto tempo. Não penso em parar, nem sei até quando vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos. Pretendo cumprir o contrato, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível e depois vou pensar quando acabar meu contrato se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo".