Neymar deixa futuro em aberto e avalia aposentadoria

No ano vigente pelo Peixe, Neymar soma 18 jogos, com oito gols e quatro assistências. O camisa 10 também participou da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas comunicou o fim da trajetória canarinha.

O próximo compromisso é nesta terça (4), às 21h30, diante do Remo, no Mangueirão/PA, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, empataram sem gols na Vila Belmiro.