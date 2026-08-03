Técnico do Palmeiras elogia Fortaleza e critica venda de mando de campo para Cuiabá

O português Abel Ferreira concedeu coletiva após a vitória alviverde por 3 a 0

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 10:20 (Atualizado às 10:27)

O técnico português Abel Ferreira, do Palmeiras, elogiou a atuação do Fortaleza no confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da derrota cearense por 3 a 0, o comandante alviverde pontuou que o Leão ofereceu mais dificuldade no 1º tempo, além de ter uma postura "de escolher só defender".

O jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Pantanal. A equipe que avançar de fase embolsa R$ 4 milhões. 

Antes, o novo confronto entre as equipes seria realizado na Arena Castelão, no entanto a diretoria tricolor vendeu o mando de campo e transferiu o jogo. O comandante alviverde pontuou que reconhece as motivações financeiras, mas que todo clube precisa atuar dentro de casa, e que a prática não deveria ser permitida.

Com a movimentação, o Fortaleza embolsou R$ 2,2  milhões pela operação. Além disso, segue na cidade do Mato Grosso para o compromisso do fim de semana, quando encara o Cuiabá, no domingo (9), às 18h, na Arena Pantanal, pela Série B.

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