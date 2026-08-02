Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: saiba como foi o jogo

O confronto foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 15:03 (Atualizado às 18:13)

O Fortaleza dá uma pausa na Série B e parte para a Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Palmeiras, no jogo de ida pelas oitavas de final, no Nubank Parque, em São Paulo, a partir das 16h, neste domingo (2). Quem passar, acumula mais R$ 4 milhões para os cofres do clube.

ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Neris, Gazal, Fuentes;Lucas Sasha, Ronald, Pierre; Paulo Baya, Luiz Fernando, Vitinho. Técnico: Paulo Autuori.

Palmeiras: Carlos Miguel; Barboza, Andreas, Jhon Arias, Marlon Freitas;  Mauricio, Sosa, Piquerez; Murilo, Murilo Martínez, Allan. Técnico: Abel Ferreira.

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