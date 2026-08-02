Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fortaleza dá uma pausa na Série B e parte para a Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Palmeiras, no jogo de ida pelas oitavas de final, no Nubank Parque, em São Paulo, a partir das 16h, neste domingo (2). Quem passar, acumula mais R$ 4 milhões para os cofres do clube.
O Leão do Pici já arrecadou quase R$ 10 milhões, desde a 2ª fase, quando entrou na competição. O grupo eliminou Maguary-PE, Manauara-AM, Nova Iguaçu-RJ e CRB-AL, com quatro vitórias e um empate. A missão era chegar até a 4ª fase, mas o Tricolor surpreendeu e ultrapassou o objetivo.
Palmeiras, líder da Série A, entrou na 4ª fase e eliminou a Jacuipense-BA, garantindo R$ 5 milhões de reais. Será o reencontro das equipes, que disputaram essa mesma fase do certame em 2023 e o Verdão Paulista levou a melhor. Venceu o primeiro jogo por 3 a 0, perdeu por 1 a 0, mas o saldo de gols garantiu a ida para as quartas de final. A meta é alcançar até a próxima fase da Copa.
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COMO CHEGAM AS EQUIPES
O Fortaleza terá a estreia do novo técnico, Paulo Autuori, acompanhado do técnico-adjunto, Bernardo Franco. Os dois realizaram quatro dias de preparação para o duelo.
Foram relacionados 24 atletas, incluindo Pedro Henrique. O atleta foi julgado pelo STJD, por um registro na súmula, de quando ainda era atleta do Ceará, por discussão com a arbitragem no Clássico-Rei da Copa do Nordeste, no dia 8 de junho.
O atleta ficará fora por quatro partidas: as duas da Copa do Brasil, Cuiabá e Juventude pela Série B. O Leão pediu o efeito suspensivo, que ainda não teve retorno da aprovação ou não. O clube decidiu levar o atacante, para que ele siga o treinamento em grupo. A opção no lugar dele é Luiz Fernando, que foi banco contra o Botafogo-SP.
No departamento médico, apenas Lucca Prior, com contusão óssea no joelho esquerdo. O zagueiro Neris e o atacante Nathan Fogaça estão à disposição. Todas as equipes só podem registrar até três atletas que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, terá o desfalque do zagueiro Gustavo Goméz, que foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A opção para a vaga é Emíliano Martínez.
Quem segue fora é o zagueiro Bruno Fuchs. O atleta segue em recuperação após cirurgia de apendicite. O atacante Paulinho deve voltar aos relacionados. Ele desfalcou a equipe contra o Vitória, por uma entorse no tornozelo esquerdo. O atleta treinou com o grupo e deve ser opção.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira
Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Neris, Luan Freitas, Mucuri; Ronald, Sasha e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Paulo Autuori
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Local: Nubank Parque, em São Paulo-SP
Data: 02/08/2026 (domingo)
Horário: 16h (horário de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti De Santana
VAR: Rodolpho Toski Marques