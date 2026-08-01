Cumbuco recebe primeiro simulador virtual de kitesurfe para velejar no chão

A tecnologia, inédita no mundo, utiliza imagens em 360 graus registradas por velejadores nas águas do Cumbuco

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 16:30 (Atualizado às 16:36)
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Legenda: O simulador virtual está disponível durante o Ceará Kite, evento no Cumbuco
Foto: Aldemir Neto/Engaja Comunicação

Quem nunca velejou de kitesurfe poderá experimentar a sensação de deslizar sobre o mar sem precisar entrar na água. Durante o evento Ceará Kite 2026, realizado neste fim de semana, na Meka Club, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, está sendo apresentada uma experiência inédita no mundo: o primeiro simulador de realidade virtual de kitesurfe.

Diferentemente das experiências tradicionais de realidade virtual, baseadas em animações ou ambientes criados por computador, o projeto transporta o usuário para dentro de uma sessão autêntica de kitesurfe. As imagens em 360 graus foram registradas por velejadores locais nas águas do Cumbuco, um dos principais destinos do mundo para a modalidade.

IMERSÃO

A imersão vai além do uso dos óculos de realidade virtual. O equipamento conta com uma plataforma móvel que reproduz os movimentos da prancha sobre a água, sincronizando a experiência visual com os deslocamentos físicos. O resultado é uma sensação próxima da navegação real.

"As pessoas vão experimentar o kitesurfe de uma forma nunca vista antes", destaca Caroline Teles, idealizadora do Ceará Kite. O simulador integra a programação do Ceará Kite 2026, evento que abre oficialmente a temporada dos ventos no estado. 

Serviço:

Ceará Kite 2026
Data: Dias 1º e 2 de agosto de 2026
Local: Meka Club, praia do Cumbuco, em Caucaia

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