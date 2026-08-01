Cearense de Futsal: interior domina edição de 2027, e capital terá apenas um representante

Competição começa neste domingo (2) com oito equipes na disputa pelo título estadual

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Luciano comemora gol pelo São João Futsal
Foto: Divulgação/São João do Jaguaribe

O Campeonato Cearense de Futsal 2027 começa neste domingo (2) e terá uma configuração incomum. Das oito equipes participantes, apenas uma é de Fortaleza, enquanto o interior do estado concentra os outros sete representantes, reforçando a força da modalidade fora da capital.

Sem as tradicionais presenças de Ceará, Fortaleza e Sumov, a UFC será a única equipe da capital na disputa. Os projetos de futsal do Alvinegro e do Leão foram encerrados após os clubes direcionarem investimentos para o futebol de campo, enquanto o Sumov perdeu força nos últimos anos, apesar da história vitoriosa no futsal nacional e das memoráveis campanhas no Ginásio Aécio de Borba.

O destaque desta edição fica para o Vale do Jaguaribe, que terá cinco representantes: São João do Jaguaribe, Aracati, Jaguaribe, Jaguaretama e Russas. Redenção e Barreira completam a lista de equipes do interior.

Sem a presença das forças tradicionais, quem assumiu o protagonismo no futsal cearense foi o São João do Jaguaribe. Atual tricampeão estadual, o clube também vem se consolidando no cenário nacional com campanhas de destaque na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da modalidade. Hoje, a equipe é a principal referência do futsal no Ceará.

Confira os grupos

Grupo A: São João do Jaguaribe, Jaguaribe, Jaguaretama e Aracati.

Grupo B: Redenção, UFC, Russas e Barreira.

Primeira rodada

  • Domingo (2), às 11h – São João do Jaguaribe x UFC, no Ginásio Júlio Irineu Costa

  • Terça-feira (4) – Aracati x Barreira, no Ginásio Senador Carlos Jereissati

  • 9 de agosto – Jaguaribe x Redenção, no Ginásio Idalécio Nogueira

  • 18 de agosto – Jaguaretama x Russas, no Ginásio Quintino Maia Chaves

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