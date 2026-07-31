Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 10:26 (Atualizado às 10:38)
capa da noticia
Legenda: Sporting se preparando para a temporada
Foto: Divulgação/Sporting

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (31) reúne partidas do Campeonato Paulista Sub-20, do Campeonato Uruguaio, da MLS, da MLS Next Pro, da NWSL Feminina e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Campeonato Paulista Sub-20

15h | São Paulo x Botafogo | YouTube (Energia 97 FM)

Amistosos de Clubes

15h45 | Sporting x Nottingham Forest | SportyNet

Campeonato Uruguaio

19h | Atlético Torque x Wanderers | Disney+

MLS Next Pro

20h | Atlanta United II x Carolina Core | OneFootball
20h | Toronto II x Columbus Crew II | OneFootball
21h | Minnesota United II x Portland Timbers II | OneFootball
23h | Los Angeles II x Colorado Rapids II | OneFootball

MLS

20h30 | New York City FC x Toronto FC | Apple TV

NWSL Feminina

21h | North Carolina Courage x Orlando Pride | Xsports

Assuntos Relacionados
Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (31)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 25 minutos

Imagem da notícia Mais duas mulheres procuram a Polícia e acusam chefe de arbitragem de assédio sexual
Jogada

Mais duas mulheres procuram a Polícia e acusam chefe de arbitragem de assédio sexual

Duas vendedoras fizeram BO relatando que foram assediadas quando trabalharam em empresa onde Paulo Silvio dos Santos era gerente de vendas

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 51 minutos

Imagem da notícia Patch do Fifa 16 permite jogar Campeonato Cearense em estádios de Fortaleza e do interior
Jogada

Patch do Fifa 16 permite jogar Campeonato Cearense em estádios de Fortaleza e do interior

Atualização do game conta com 15 praças esportivas do Ceará e os 20 clubes das série A e B do Manjadinho

Brenno Rebouças

Há 1 hora

Imagem da notícia Lenda da Itália, Franco Baresi morre aos 66 anos
Jogada

Lenda da Itália, Franco Baresi morre aos 66 anos

O ex-zagueiro é um dos principais ídolos do futebol italiano e do Milan

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Ancelotti elogia trabalho da base do Ceará durante visita à Copa do Brasil Sub-15
Jogada

Ancelotti elogia trabalho da base do Ceará durante visita à Copa do Brasil Sub-15

Alvinegro disputou a semifinal contra o Internacional nesta quinta-feira

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Ancelotti projeta renovação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030
Jogada

Ancelotti projeta renovação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030

Treinador também destacou a importância dos amistosos ainda em 2026

Crisneive Silveira