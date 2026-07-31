Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (31)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (31) reúne partidas do Campeonato Paulista Sub-20, do Campeonato Uruguaio, da MLS, da MLS Next Pro, da NWSL Feminina e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Campeonato Paulista Sub-20

15h | São Paulo x Botafogo | YouTube (Energia 97 FM)

Amistosos de Clubes

15h45 | Sporting x Nottingham Forest | SportyNet

Campeonato Uruguaio

19h | Atlético Torque x Wanderers | Disney+

MLS Next Pro

20h | Atlanta United II x Carolina Core | OneFootball

20h | Toronto II x Columbus Crew II | OneFootball

21h | Minnesota United II x Portland Timbers II | OneFootball

23h | Los Angeles II x Colorado Rapids II | OneFootball

MLS

20h30 | New York City FC x Toronto FC | Apple TV

NWSL Feminina

21h | North Carolina Courage x Orlando Pride | Xsports