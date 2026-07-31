Lenda da Itália, Franco Baresi morre aos 66 anos

O ex-zagueiro é um dos principais ídolos do futebol italiano e do Milan

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 08:30 (Atualizado às 08:43)
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Legenda: Franco Baresi se recupera de um tratamento para a retirada de um nódulo no pulmão
Foto: Ozan Kose / AFP

Um dos maiores ídolos da história do futebol italiano, ex-zagueiro Franco Baresi faleceu, nesta sexta-feira (31), aos 66 anos. O anúncio foi realizado pelo Milan, clube em que fez parte da carreira.

“A história do Milan está em lágrimas pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre, como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o clube”, publicou nas redes sociais em referência à numeração, que foi aposentada na equipe após a aposentadoria.

Em 2025, o ex-jogador realizou uma cirurgia em 2025 para retirada de um nódulo no pulmão. Apesar disso, seguiu com a saúde fragilizada ao longo dos últimos meses por conta do intenso tratamento.

Pela seleção da Itália, Baresi totalizou 81 partidas. Se tornou oficialmente uma lenda com a conquista da Copa do Mundo de 1982, além de ser titular na equipe nas edições do Mundial de 1990 e 1994.

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