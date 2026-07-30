CBF confirma retorno de Ceará x Ponte Preta para o Castelão

A CBF confirmou, nesta quinta-feira (30), a mudança de local da partida entre Ceará e Ponte Preta, marcada para o dia 7 de agosto, válida pela 21ª rodada da Série B. O jogo passou do Estádio Presidente Vargas para a Arena Castelão.

Essa foi a segunda alteração na partida confirmada pela CBF. Originalmente, o duelo seria no Castelão, mas a diretoria pediu para transferir para o PV. Agora, o clube pediu o movimento inverso. Será o retorno do Vovô ao principal palco do futebol cearense após quase 70 dias.

O Ceará também solicitou a mudança da partida contra o Cuiabá, marcada para 15 de agosto, válida pela 22ª rodada da Série B, do PV para o Castelão, mas a CBF ainda não confirmou esta alteração.

Com 22 pontos, o Alvinegro ocupa a 16ª colocação da Segundona e busca reabilitação para no certame, para tentar se afastar ainda mais do Z-4 e se aproximar da disputa na parte de cima da classificação.