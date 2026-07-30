CBF confirma retorno de Ceará x Ponte Preta para o Castelão

Vovô ainda aguarda confirmação da alteração de local da partida contra o Cuiabá

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 16:44 (Atualizado às 16:57)
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Legenda: Última partida do Ceará no Castelão foi contra o Botafogo-SP, na 14ª rodada
Foto: Brenno Rebouças/SVM

A CBF confirmou, nesta quinta-feira (30), a mudança de local da partida entre Ceará e Ponte Preta, marcada para o dia 7 de agosto, válida pela 21ª rodada da Série B. O jogo passou do Estádio Presidente Vargas para a Arena Castelão.

Essa foi a segunda alteração na partida confirmada pela CBF. Originalmente, o duelo seria no Castelão, mas a diretoria pediu para transferir para o PV. Agora, o clube pediu o movimento inverso. Será o retorno do Vovô ao principal palco do futebol cearense após quase 70 dias.

O Ceará também solicitou a mudança da partida contra o Cuiabá, marcada para 15 de agosto, válida pela 22ª rodada da Série B, do PV para o Castelão, mas a CBF ainda não confirmou esta alteração.

Com 22 pontos, o Alvinegro ocupa a 16ª colocação da Segundona e busca reabilitação para no certame, para tentar se afastar ainda mais do Z-4 e se aproximar da disputa na parte de cima da classificação.

 
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