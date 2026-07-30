Ancelotti reconhece erros após fracasso na Copa e confirma renovação na Seleção Brasileira

Menos de um mês após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti fez um balanço do trabalho realizado no Mundial e deixou claro que a equipe passará por um processo de renovação para o próximo ciclo. Em entrevista concedida ao ge, o treinador italiano reconheceu erros cometidos durante a campanha, admitiu que alguns veteranos encerraram seu ciclo na equipe e afirmou que o foco agora será dar espaço a uma nova geração de jogadores, visando à Copa do Mundo de 2030.

Renovação será prioridade

Ancelotti revelou que o Brasil iniciará uma mudança gradual no elenco após a campanha abaixo das expectativas na Copa.

"A Copa mostrou que terminou o ciclo de alguns jogadores. A ideia agora é colocar uma nova geração. Não significa mudar tudo, mas iniciar uma renovação."

O treinador ressaltou, porém, que a experiência continuará sendo importante durante a transição e que alguns atletas mais rodados permanecerão como referência para os jovens. O comandante da Seleção admitiu que cometeu equívocos durante o Mundial e afirmou que o desempenho da equipe servirá como aprendizado para o próximo ciclo.

"Cometi erros, claro. Quando você perde, sempre analisa o que poderia ter feito diferente. Precisamos aprender com isso."

Ancelotti também destacou que a eliminação não apaga o trabalho desenvolvido desde que assumiu o comando da equipe.

Busca por um novo meio-campo

Outro ponto apontado pelo treinador é a necessidade de encontrar novos jogadores para o setor de criação.

"Precisamos encontrar meio-campistas com características diferentes. Essa será uma das prioridades para os próximos anos." Segundo Ancelotti, o futebol brasileiro precisa formar atletas capazes de oferecer mais qualidade na construção das jogadas e dar equilíbrio ao time. Carlos Ancelotti treinador da Seleção Brasileira

Fim de uma geração

As declarações do treinador reforçam o início de um novo ciclo na Seleção Brasileira. Com jogadores históricos próximos do fim da trajetória na equipe principal, a comissão técnica pretende acelerar a integração de jovens talentos ao elenco principal já nas próximas convocações.

A renovação deve começar ainda neste segundo semestre e terá como principais objetivos preparar a equipe para a Copa América de 2028 e construir a base da Seleção que disputará a Copa do Mundo de 2030.