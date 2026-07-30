Pedro Henrique pega 4 jogos de suspensão por infração quando defendia o Ceará

A suspensão se deve a uma infração cometida em jogo contra o Fortaleza, quando Pedro Henrique defendia o Ceará

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 14:45 (Atualizado às 14:58)
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Legenda: Pedro Henrique está suspenso por quatro jogos.
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

O atacante Pedro Henrique, do Fortaleza, foi julgado em sessão realizada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã desta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro, e acabou condenado a quatro jogos de suspensão, além de multa de R$ 10 mil, por "ofensa à honra" do árbitro. O Fortaleza disse que irá recorrer da decisão. 

A ironia é que a suspensão se deve a uma infração cometida em jogo contra o Fortaleza, quando Pedro Henrique defendia o Ceará. O jogo foi disputado no dia 8 de abril, pela Copa do Nordeste, e terminou com vitória alvinegra por 2 a 0. A arbitragem foi de Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. Ele registrou na súmula da partida que o atacante Pedro Henrique, que não foi relacionado para o jogo, tentou agredir os árbitros.

Segundo a súmula do jogo, os árbitros alegaram que o jogador teria dirigido aos profissionais frases como: "Vocês são uns bandidos, ladrões, vieram aqui mal-intencionados". Os árbitros afirmaram ainda que o jogador precisou ser contido pelo policiamento.

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